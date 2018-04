EU-Terminvorschau vom 7. bis 15. April 2018

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der

Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie

kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen

Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen

Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Dienstag, 10. April

Gransee: Kommissionspräsident Juncker nimmt an Kabinettklausur

teil

Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission, nimmt an der

Klausur des Bundeskabinetts auf Schloss Meseberg teil

Brüssel: Digital Day 2018

Am 10. April findet in Brüssel der Digital Day 2018 statt. Diese

eintägige Veranstaltung bringt politische Entscheidungsträger und

Interessenvertreter zusammen, um über die digitale Zukunft Europas zu

diskutieren. Sie wird von der Europäischen Kommission unter der

Schirmherrschaft der bulgarischen Ratspräsidentschaft organisiert.

Auf der Tagesordnung stehen Themen wie künstliche Intelligenz,

Blockchain-Technologien, E-Health sowie Innovationen und künftige

Investitionen in den digitalen Binnenmarkt. Die Veranstaltung wird

auch an die Vereinbarungen des Digital Day 2017 in Rom in den

Bereichen High-Performance-Computing (HPC), digitale Transformation

von Arbeitsplätzen und Kompetenzen sowie Digitalisierung der

Industrie und der damit verbundenen automatisierten Mobilität

anknüpfen. Weitere Informationen sind hier erhältlich: https://ec.eur

opa.eu/digital-single-market/en/events/digital-day-2018. Für einen

Livestream der Veranstaltung folgen Sie bitte diesem Link:

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1

Brüssel: Tag der europäischen Bürgerinitiative 2018 mit Frans

Timmermans

Der Tag der europäischen Bürgerinitiative 2018 (EBI 2018) findet

inmitten der laufenden Konsultationen über die Vorschläge zur

Europäischen Bürgerinitiative

(http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome) statt,

welche von der Europäischen Kommission im September 2017 gemacht

wurden. Unter der Teilnahme von EU-Justizkommissar Frans Timmermans

wird die Konferenz das Bedürfnis einer engeren Beteiligung der

Mitgliedstaaten an den ihnen zugewiesenen neuen Aufgaben im Rahmen

der Europäischen Bürgeriniative hervorheben. Die Veranstaltung wird

auch auf die Notwendigkeit eingehen, verschiedene Aufgaben zwischen

allen EU-Institutionen und EBI-Interessenvertretern aufzuteilen, um

die EBI als starkes und wirksames Dialoginstrument zwischen Bürgern

und der EU einzusetzen. Mehr Informationen finden Sie hier:

https://europa.eu/newsroom/events/eci-day-2018-working-together_de

Brüssel: Informelle Tagung der Umweltminister (bis 11.04.) Die

EU-Umweltminister treffen sich um über EU-weite Initiativen zu

beraten welche im Themenfeld Umwelt und Naturschutz implementiert

werden können. Mehr Informationen finden Sie hier:

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/env/2018/04/10-11/

Brüssel: Konferenz zur Rolle kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Verkehr

der Zukunft (bis 11. April)

Diese Konferenz wird sich auf die Rolle moderner Biokraftstoffe

und anderer kohlenstoffarmer Kraftstoffe in den Verkehrssystemen der

Zukunft konzentrieren. Sie wird Vertreter der Europäischen Kommission

und internationaler Initiativen zusammenführen, die speziell im

Bereich kohlenstoffarmer Kraftstoffe arbeiten, darunter die

Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA), die

Internationale Energieagentur (IEA) und die Ernährungs- und

Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO). Mehr

Informationen finden Sie hier: http://ots.de/JlLW1B

Luxemburg: EuGH-Urteil zu Auslieferungsschutz für EU-Bürger

Ein italienischer Staatsangehöriger begehrt vor dem Landgericht

Berlin die Feststellung, dass Deutschland ihm den Schaden zu ersetzen

habe, der ihm durch seine Auslieferung an die USA entstanden sei.

Gegen ihn hatte ein Haftbefehl eines amerikanischen Gerichts

vorgelegen, außerdem war er bei Interpol zur Fahndung ausgeschrieben.

Im Juni 2013 wurde er in Deutschland festgenommen und nachfolgend an

die USA ausgeliefert. Das Landgericht hat Zweifel, ob diese

Auslieferung mit Unionsrecht vereinbar ist. Zu diesem Urteil wird es

eine Pressemitteilung sowie Filmaufnahmen von Europe by Satellite

(EbS) geben: https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm.

Weitere Informationen werden hier bereitgestellt:

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-191/16.

Mittwoch, 11. April

EU-weit: Verordnung zur Begrenzung des Acrylamidgehalts in

Lebensmitteln ist anwendbar

Die Verordnung zur Begrenzung des Acrylamidgehalts in

Lebensmitteln ist bereits im Dezember in Kraft getreten. Ab dem 11.

April ist die Verordnung anwendbar. Nähere Informationen sind hier

verfügbar: http://ots.de/E1MhwI

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier abgerufen werden: http://ots.de/yUf8J1

Luxemburg: EuGH zu Kältemittel in Klimaanlagen bestimmter

Fahrzeuge der Daimler AG

Die Kommission macht im Rahmen einer Vertragsverletzungsklage

gegen Deutschland geltend, dass die Produktion und die

fertiggestellten Neufahrzeuge bestimmter Fahrzeugtypen der Daimler AG

im Hinblick auf das verwendete Kältemittel von ihren genehmigten

Typen abgewichen seien. Das tatsächlich verwendete Kältemittel habe

ein unzulässig hohes Treibhausgaspotenzial. Generalanwalt Mengozzi

legt seine Schlussanträge vor. Weitere Informationen dazu finden Sie

hier: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-668/16

Donnerstag, 12. April

Berlin: Die Europawahl 2019 im Blick

In Vorbereitung auf die Europawahl im Mai 2019 stehen wichtige

Weichenstellungen an, um das Europäische Parlament sichtbarer zu

machen: Welche legislativen Themen sollten beschlossen werden? Wie

stellt sich das Parlament innerhalb der europäischen Institutionen

auf? Wie können Bürgerinnen und Bürger begeistert werden? Rainer

Wieland, Vizepräsident des Europäischen Parlaments und Evelyne

Gebhardt, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments geben in einer

Debatte antworten auf diese und weitere Fragen von 14.00 bis 15.30

Uhr im Europäischen Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Mehr

Informationen und das Anmeldeformular finden Sie hier:

http://ots.de/nHyP6E

Luxemburg: EuGH zu Smartcard-Chips-Kartell

Mit Urteilen vom 15. Dezember 2016 bestätigte das Gericht der

Europäischen Union die Geldbußen, die die Kommission gegen Infineon

in Höhe von fast 83 Mio. Euro und gegen Philips in Höhe von gut 20

Mio. Euro verhängt hatte wegen Beteiligung an einem Kartell auf dem

Markt für Smartcard-Chips im Europäischen Wirtschaftsraum von 2003

bis 2005 (siehe Pressemitteilung Nr. 136/16). Infineon und Philips

haben beim Gerichtshof Rechtsmittel gegen das jeweilige sie

betreffende Urteil des Gerichts eingelegt (Philips: C-98/17 P,

ebenfalls anhängig). Generalanwalt Wathelet legt seine Schlussanträge

in dem von Infineon angestrengten Rechtsmittelverfahren vor. Zu

diesen Schlussanträgen wird es eine Pressemitteilung geben. Nähere

Informationen werden hier bereitgestellt:

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-99/17

Luxemburg: EuGH zu Fluggastentschädigung bei hohem

Krankenstand/wildem Streik

Das Management der TUIfly informierte die Mitarbeiter Ende

September 2016 über Umstrukturierungspläne. Diese stießen bei der

Belegschaft auf massiven Widerstand. In den folgenden Tagen nahm der

Krankenstand beim Cockpit- und Kabinenpersonal erheblich zu, nach

Ansicht von TUIfly handelte es sich dabei um einen wilden Streik

(arbeits- und tarifrechtlich nicht legitimierte Arbeitsniederlegung).

TUIfly organisierte daraufhin ihre Flugplanung vollständig um. In den

vorliegenden Fällen verlangen Fluggäste, deren Flüge deswegen

annulliert wurden, von TUIfly Entschädigung nach der

Fluggastrechteverordnung Nr. 261/2004. Generalanwalt Tanchev legt

seine Schlussanträge vor. Nähere Informationen zu diesem Fall werden

hier: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-195/17 und hier:

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-292/17 bereitgestellt.

Luxemburg: Tagung des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ zu

Kohäsionsfragen

Die für europäische Angelegenheiten zuständigen Ministerinnen und

Minister der EU-Mitgliedstaaten kommen in Luxemburg zusammen. um über

die Kohäsionspolitik der Europäischen Union zu diskutieren. Weitere

Informationen finden Sie hier:

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2018/04/12/

Freitag, 13. April

Berlin: EU-Vizekommissar Dombrovskis trifft Finanzminister Scholz

und Wirtschaftsminister Altmaier

Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für den Euro und den sozialen

Dialog sowie Vizepräsident der EU-Kommission trifft die

Bundesminister Scholz und Altmaier in Berlin.

Forchheim: Gesundheitskommissar Andriukaitis besucht Siemens

Healthineers-Zentrale

Vytenis Andriukaitis, EU-Kommissar für Gesundheit und

Lebensmittelsicherheit, besucht die Zentrale und Produktionsstätte

für Computertomografen von Siemens Healthineers in Forchheim. Nähere

Informationen werden hier bekanntgegeben: http://ots.de/lRLhMm

Pressekontakt:

Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland

Pressestelle Berlin

Unter den Linden 78

10117 Berlin

Tel.: 030 – 2280 2250

Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell