EU-Terminvorschau vom 9. bis 17. Juni 2018

Samstag. 9. Juni

Charlevoix/Kanada: Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident

Tusk beim G7-Gipfel

Im kanadischen Charlevoix treffen sich die Staatschefs von Kanada,

Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und den USA

zu einem Gipfeltreffen https://g7.gc.ca/. Kommissionspräsident

Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk vertreten die EU.

Mehr Informationen finden Sie auch auf der Website

http://ots.de/1Ej6pd des Europäischen Rats.

Amman: EU-Außenbeauftragte Mogherini besucht Jordanien (bis

10.06.)

Federica Mogherini wird sich u.a. mit König Abdullah II. treffen

und über die jüngsten Entwicklungen in der Region und die

Unterstützung der EU sprechen. An der deutsch-jordanischen

Universität in Madaba wird die EU-Außenbeauftragte eine Rede vor

Absolventen aus Syrien und Jordanien halten, deren Studium durch

EU-Programme unterstützt wurde. Europe by Satellite

http://ots.de/b6xCVl wird Videomaterial zum Besuch zur Verfügung

stellen.

Montag, 11. Juni

Bonn: Vortrag von Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans

Frans Timmermans, Erster Vizepräsident der Europäischen

Kommission, hält einen öffentlichen Gastvortrag zum Thema „Werte,

Normen, Interessen – was hält Europa zusammen?“ Der Vortrag findet im

Rahmen des Seminars von Bundesaußenminister a.D. Sigmar Gabriel

statt, der derzeit als Gastdozent an der Universität Bonn lehrt. Die

Veranstaltung ist öffentlich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht

erforderlich. Beginn: 15 Uhr, Ort: Hörsaal IV des

Universitäts-Hauptgebäudes, Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn. Zuvor

wird sich Timmermans um 14 Uhr mit Sigmar Gabriel zu einem

Meinungsaustausch treffen. Mehr Informationen finden Sie auf der

Website https://www.uni-bonn.de/neues/147-2018 der Universität Bonn.

Bonn: EU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel beim Global Media Forum

(bis 13.06.)

Die EU-Digitalkommissarin hält beim Global-Media-Forum

http://dw-global-media-forum.com/ der Deutschen Welle von 10.30 bis

11 Uhr eine Keynote-Rede zum Thema „Digitalization in Europe – how

does Europe meet the challenges?“ Die Rede von Mariya Gabriel kann

auf der Website des GMF http://dw-global-media-forum.com/ live

verfolgt werden. Dort finden Sie auch das Programm und weitere

Informationen.

Hannover: EU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel auf der CeBIT (bis

15.06.)

EU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel wird zu Gast bei der CeBIT

sein, der weltweit größten Messe für Informationstechnik. Am Montag

hält sie eine Rede bei der Eröffnung der CeBIT und trifft sich mit

Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Sie nimmt am Dienstag von 12.20

bis 13 Uhr an einer Podiumsdiskussion

https://www.cebit.de/sprecher/mariya-gabriel/8914 zur Digitalen

Transformation mit dem Titel „Aiming for European leadership in

digital technologies“ teil und trifft sich mit dem niedersächsischen

Ministerpräsidenten Weil und macht einen Hallenrundgang gemeinsam mit

Bundesforschungsministerin Karliczek. Weitere Informationen zur CeBIT

und den Referenten finden Sie auf dieser Website

https://www.cebit.de/en/conference/speaker/#G.

Potsdam: Europa-Forum mit EU-Haushaltskommissar Oettinger

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hält beim Europa-Forum

der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam zum Thema „Die

Europäische Union der Zukunft – Herausforderungen nach innen und

außen“ eine Keynote-Rede. Zeit: 18 bis 20 Uhr, Ort: Industrie- und

Handelskammer (IHK) Potsdam, Breite Straße 2 a-c, 14467 Potsdam.

Weitere Infos und Anmeldung hier http://ots.de/TBLOlv.

Mannheim: EU-Kommissarin Thyssen besucht ESF-Förderprojekt

Marianne Thyssen, die EU-Kommissarin für Soziales und

Beschäftigung, besucht gemeinsam mit der EU-Parlamentarierin Ingeborg

Grässle das ESF-geförderte Projekt „Förderband“. Es bereitet

Alleinerziehende auf eine Teilzeitausbildung vor, indem es junge

Mütter berät und betreut, die ihre schulische oder berufliche

Ausbildung aufgrund der Schwangerschaft abbrechen oder unterbrechen

mussten und den Einstieg in eine Ausbildung planen. Mehr

Informationen finden Sie hier http://ots.de/QOXVid.

Berlin: Preisverleihung „Exzellente Europabildung“ an Berliner

Schulen

Bei der Zertifikatsverleihung „Exzellente Europabildung“ werden

sieben Berliner Schulen für ihre herausragenden Leistungen bei der

Entfaltung der Europäischen Dimension am ihrem Standort

ausgezeichnet. Sandra Scheeres, die Berliner Senatorin für Bildung,

Jugend und Familie, wird ein Grußwort sprechen und die Zertifikate in

einer feierlichen Zeremonie überreichen. Ort: Europäisches Haus,

Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Zeit: 15 bis 17.30 Uhr (Einlass:

14.15 Uhr). Informationen und Anmeldung richten Sie per Mail an

Birgit Schumacher, birgit.schumacher@senbjf.berlin.de.

Bonn: Journalistenworkshop des Europäischen Parlaments

Das Europäische Parlament in Berlin lädt zu einem kostenlosen

Journalistenworkshop ein, der über die Arbeit des Europäischen

Parlaments informieren soll und im Rahmen des Global-Media-Forums

http://dw-global-media-forum.com/ stattfindet. Die Veranstaltung soll

zeigen, wie europäische Themen sich auch auf regionaler/lokaler Ebene

oder auf spezifische Themenbereiche auswirken und zum Gegenstand der

Berichterstattung werden können. Zu den Referenten zählen: MdEP

Sabine Verheyen (CDU, EVP-Fraktion), MdEP Sven Giegold

(Bündnis–90/DIE GRÜNEN, Grüne/EFA), Maximilian Hofmann (Büroleiter im

Studio der Deutschen Welle in Brüssel), Jörg Münchenberg (ehemaliger

EU-Korrespondent des Deutschlandradio/-funk) und Judit Hercegfalvi

(EP-Pressereferentin in Berlin). Zeit: 14 bis 17 Uhr, Ort: Deutsche

Welle, Kurt-Schumacher-Straße 3, 53113 Bonn. Anmeldung bei Judit

Hercegfalvi: presse-berlin@ep.europa.eu, Tel.: 030 2280 1080.

Straßburg: Tagungswoche des Europäischen Parlaments (bis 14.06.)

Zum Start der Sitzungswoche beschäftigt sich das Parlament u.a.

mit der Clearingpflicht, mit Gemeinsamen Vorschriften für die

Zivilluftfahrt und der Europäische Agentur für Flugsicherheit. Auch

die Überwachung und Berichterstattung von CO2-Emissionen von neuen

Schwerlastfahrzeugen stehen auf der Agenda. Die Tagesordnung können

Sie hier http://ots.de/EgimPh einsehen. Die Debatten des Tages werden

von Europe by Satellite (EbS+) http://ots.de/LjhI87 übertragen.

Luxemburg: Rat „Verkehr, Telekommunikation und Energie“

Der Rat der Fachminister und -ministerinnen wird das Paket

„Saubere Energie“

http://www.consilium.europa.eu/de/policies/energy-union/ behandeln,

das derzeit zwischen Rat und Parlament verhandelt wird. Außerdem geht

es um neueste Entwicklungen der externen energiepolitischen

Beziehungen und die Ausrichtung der EU-Agentur für die Zusammenarbeit

der Energieregulierungsbehörden (ACER)

https://www.acer.europa.eu/en/Pages/default.aspx. Details zu den

einzelnen Tagesordnungspunkten des Treffens finden Sie hier

http://ots.de/VXF02n. Um 16.30 Uhr wird es eine Pressekonferenz

geben, die Europe by Satellite (EbS) http://ots.de/Gz3WOb live

überträgt.

Dienstag, 12. Juni

EU-weit: Bewerbungsstart für die Initiative #DiscoverEU

Interessierte, die am 1. Juli 18 Jahre alt sind, können sich für

eine Entdeckungsreise durch Europa bewerben. Mit der Initiative

DiscoverEU vergibt die Europäische Union diesen Sommer insgesamt

15.000 Travel-Pässe. Die Bewerber müssen u.a. fünf Quizfragen

beantworten, die alle mit dem Europäischen Kulturerbejahr 2018 und

den EU-Jugendinitiativen zusammenhängen. Die Gewinner treten zwischen

dem 9. Juli und dem 30. September 2018 ihre Reise an und berichten

dann als Botschafter über DiscoverEU. Weitere Infos gibt es auf

dieser Website http://www.youdiscover.eu/ sowie auf Facebook

https://de-de.facebook.com/youdiscoverEU/.

Straßburg: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda finden Sie hier

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2018/06/11/.

Berlin: EU-Kommissar Günther Oettinger bei CDU-Wirtschaftrat

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger wird im Rahmen der vom

Wirtschaftsrat Deutschland veranstalteten Tagung „Wachstum,

Wettbewerbsfähigkeit, Währungsunion – Zukunftsthemen anpacken,

Marktkräfte stärken“ ab 14 Uhr an einem Roundtable-Gespräch zum Thema

„Wachstum, Stabilität und Reformen für Europa“ teilnehmen. Das ganze

Tagungsprogramm finden Sie auf der Website http://ots.de/kXZHTw des

Wirtschaftsrats.

Berlin: Podiumsdiskussion zur EU-Arbeitslosenversicherung

Unter dem Titel „Selbst- und Rückversicherung gegen

Arbeitsmarktschocks: Ein neuer Vorschlag für die Eurozone“

diskutieren ifo-Präsident Clemens Fuest und der SPD-Europaabgeordnete

Jakob von Weizsäcker mit den Bundestagsabgeordneten Ralph Brinkhaus

(CDU), Gerhard Schick (Bündnis 90/Die Grünen), sowie dem Professor

für Volkswirtschaftslehre Sebastian Dullien. Beginn: 19.00 Uhr, Ort:

Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Weitere

Informationen stellt das ifo institute auf seiner Website

http://ots.de/std8gf bereit.

Stuttgart: EU-Kommissar Günther Oettinger im Landtag

Bei einer öffentlichen Veranstaltung im Landtags Baden-Württemberg

zur Zukunft der EU-Finanzen hält EU-Haushaltskommissar Günther

Oettinger zunächst einen Vortrag, nimmt an einer Podiumsdiskussion

mit Jugendlichen teil und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Ort:

Landtag von Baden-Württemberg, Konrad-Adenauer-Straße 3, 70173

Stuttgart, Beginn: 19 Uhr. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltung

finden Sie hier http://ots.de/WfFOgK.

Straßburg: Tagungswoche des Europäischen Parlaments (bis 14.06.)

Am Vormittag gibt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im

Parlament eine Erklärung zur Vorbereitung des nächsten EU-Gipfels

(28. und 29. Juni) ab. Die Abgeordneten werden über die Hauptthemen

des Gipfels diskutieren. Dies sind Migration, Sicherheit und

Verteidigung, der langfristige Haushalt der EU, die

Brexit-Verhandlungen und die Reform der Eurozone. Die Abgeordneten

werden die EU-Kommission über die Fortschritte bei der Vertiefung der

Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) vor dem Hintergrund der im

Dezember vorgelegten Pläne und der jüngsten Entwicklungen befragen.

Das Parlament erörtert weiterhin die Stärkung der Cyber-Abwehr der

EU, einschließlich der Einrichtung eines schnellen

Cyber-Reaktionsteams, der Förderung eines Erasmus-Austauschprogramms

für junge Offiziere, der Durchführung von Cyber-Übungen und der engen

Zusammenarbeit mit der NATO. Die Abgeordneten werden um 15 Uhr mit

der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini über die Folgen der

Entscheidung von US-Präsident Donald Trump diskutieren, das

Atomabkommen mit dem Iran zu beenden, sowie über die Reaktionen der

EU darauf. Die Tagesordnung können Sie hier http://ots.de/Mzc7eT

einsehen. Die Debatten des Tages werden von Europe by Satellite

(EbS+) http://ots.de/K3VWuj übertragen.

Mittwoch, 13. Juni

Leipzig: EU-Kommissar Tibor Navracsics bei Verleihung von

Kulturerbe-Siegel

Bereits im März hat eine Jury die Musikerbe-Stätten in Leipzig zu

einer der neun historischen Stätten gewählt, die in diesem Jahr das

Europäische Kulturerbe-Siegel (European Heritage Award) erhalten.

Dabei handelt es sich um einen Verbund von neun Musikstätten –

Kirchen und Ausbildungsstätten, Konzerthäuser und Wirkungsstätten

einzelner Komponisten -, die verschiedene Aspekte der Musikgeschichte

der Stadt repräsentieren. Heute wird der Preis in Leipzig übergeben.

Der für Kultur zuständige EU-Kommissar Tibor Navracsics nimmt an der

Zeremonie teil. Mehr Informationen finden Sie hier

http://ots.de/SpxbaK und hier http://ots.de/7nlLl2.

Berlin: Irlands stellvertretender Premierminister hält

Humboldt-Rede zu Europa Das Walter-Hallstein-Institut der

Humboldt-Universität zu Berlin lädt zur Humboldt-Rede zu Europa ein.

Simon Coveney, stellvertretender Premierminister und Außenminister

von Irland, spricht zum Thema: „Ireland, Germany and Europe – Shaping

the EU post-Brexit“. Ort: Senatssaal im Hauptgebäude der

Humboldt-Universität, Unter den Linden 6, 10099 Berlin. Beginn: 15.30

Uhr, (Einlass: 15.00 Uhr), Eine Anmeldung kann auf dieser Website

http://ots.de/YZRtKP erfolgen. Weitere Infos erhalten Sie auf der

Website https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/whi des

Walter-Hallstein-Instituts.

Berlin: EU-Kommissar Oettinger beim „Tag der Immobilienwirtschaft“

Der für Haushalt und Personal zuständige EU-Kommissar hält im

Rahmen des Jahreskongresses der deutschen Immobilienwirtschaft um

17.50 Uhr eine Keynote-Rede. Ort: Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963

Berlin. Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der

Website http://ots.de/5q92oV des Zentralen Immobilien Ausschusses.

Straßburg: Tagungswoche des Europäischen Parlaments (bis 14.06.)

Der niederländische Premierminister Mark Rutte ist der siebte in

einer Reihe von EU-Staats- und Regierungschefs, der mit den

Abgeordneten über die Zukunft Europas debattiert.

EU-Kommissionspräsident Juncker wird an der Debatte teilnehmen, die

um 10 Uhr beginnt. Das EU-Parlament soll 46 seiner 751 Sitze

verlieren, wenn das Vereinigte Königreich die EU verlassen hat. Über

ein entsprechendes Gesetz stimmen die Abgeordneten ab. Die

Justizreform in Polen steht um 15 Uhr im Mittelpunkt einer

Plenardebatte mit dem Ersten Vizepräsidenten der Europäischen

Kommission, Frans Timmermans. Die Tagesordnung können Sie hier

http://ots.de/xseemD einsehen. Die Debatten des Tages werden von

Europe by Satellite (EbS+) http://ots.de/wLdOJn übertragen.

Luxemburg: EuGH-Urteil zum Verbot bestimmter Fangmethoden im

Sylter Außenriff und in der Pommerschen Bucht

Der Deutsche Naturschutzring beantragte im Juli 2014 beim

deutschen Bundesamt für Naturschutz die Untersagung von

grundberührenden Methoden der Seefischerei sowie des Einsatzes von

Stellnetzen in verschiedenen Natura-2000-Gebieten

http://ots.de/fsBA4U. Es handelt sich um die FFH-Gebiete „Sylter

Außenriff“ und „Pommersche Bucht mit Oderbank“ sowie das

Vogelschutzgebiet „Pommersche Bucht“. Bei einigen der verwendeten

Fangmethoden führen der Einsatz mobiler grundberührender

Fangtechniken zu einer Beeinträchtigung von Riffen und Sandbänken und

der Einsatz stationärer Kiemen- und Verwickelnetze

(Stellnetzfischerei) zum Beifang von Schweinswalen und Seevögeln. Das

Bundesamt lehnte die Anträge ab, da die begehrten Maßnahmen

grundsätzlich in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fielen. Der

Deutsche Naturschutzring hat daraufhin Klage vor dem

Verwaltungsgericht http://ots.de/k6bbLn erhoben, der den Gerichtshof

um Auslegung der einschlägigen Unionsvorschriften ersucht. Weitere

Informationen können Sie hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-683/16 abrufen.

Donnerstag, 14. Juni

München: Kommissionspräsident Juncker besucht Bayerischen Landtag

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird um 17 Uhr im

Bayerischen Landtag vor dem Plenum sprechen. Landtagspräsidentin

Barbara Stamm hatte im Rahmen eines Gesprächs mit Juncker vor drei

Jahren in Brüssel zusammen mit Vertretern des Landtagspräsidiums die

Einladung in den Bayerischen Landtag ausgesprochen. Gerade in diesen

herausfordernden Zeiten sehe man den Besuch als wichtiges Zeichen für

ein Europa der Regionen und die Bedeutung der Landesparlamente auf

europäischer Ebene. Weitere Informationen finden Sie hier

http://ots.de/SPcL8b. Europe by Satellite (EbS) http://ots.de/ukPGWJ

wird die Rede live übertragen.

Berlin: EU-Kommissarin Thyssen trifft Bundespolitiker

Die für Soziales und Beschäftigung zuständige EU-Kommissarin

Marianne Thyssen ist heute zu politischen Gesprächen in Berlin. Sie

trifft sich mit Familienministerin Giffey, Arbeitsminister Heil, der

SPD-Vorsitzenden Nahles sowie mit Abgeordneten des Europaausschusses

und des Ausschusses für Arbeit und Soziales sowie mit Mitgliedern der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Berlin: Podiumsdiskussion zum Thema „Ein öffentlich-rechtlichen

Rundfunk“

28 nationale Presselandschaften, kaum europäische Medien –

darunter leidet die Information von Bürgern vor den Europawahlen. Um

dauerhaft den Frieden in Europa zu sichern, werden dringend

europaweit unabhängige Medien mit Redaktionen benötigt, die sich

länderübergreifend mit den wichtigsten Themen auseinandersetzen und

die unabhängig von nationalen Interessen unzensiert aufklären. Zu

diesem Thema diskutieren u.a. Daniel Kopp, Beweger und Initiator der

DiB Initiative: „Ein Europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk“

und Prof. Johanna Hagerer, Universität Erlangen-Nürnberg. Ort:

Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Beginn: 19 Uhr,

Anmeldungen können über diese Website http://ots.de/KG39tY erfolgen.

Pirmasens: „Mitreden! Zukunftsdebatte Europa“ mit Jochen Pöttgen

Jochen Pöttgen, der Leiter der Regionalvertretung der Europäischen

Kommission in Bonn, diskutiert gemeinsam mit den Spitzen des

rheinland-pfälzischen Landtags und Bürgerinnen und Bürgern aus

Pirmasens die Frage, wie sich Entscheidungen auf europäischer Ebene

konkret auf die Region auswirken. Mit dabei sind Landtagspräsident

Hendrik Hering sowie seine Stellvertreter Hans-Josef Bracht und

Astrid Schmitt. Die drei Landespolitiker sprechen auch von 11 bis

12.45 Uhr auf dem Pirmasenser Wochenmarkt mit Bürgerinnen und

Bürgern. Ort der Abendveranstaltung: Forum Alte Post, Poststraße 2,

66954 Pirmasens. Beginn: 18 Uhr. Mehr Informationen finden Sie auf

der Website http://ots.de/aJZ6TL des rheinland-pfälzischen Landtags

sowie bei Jeannine Stephan, Tel. 06131 208-2323, E-Mail:

Jeannine.Stephan@landtag.rlp.de.

Straßburg: Tagungswoche des Europäischen Parlaments

Das Parlament thematisiert u.a. die Überwachung der Anwendung des

EU-Rechts 2016 und beschäftigt sich wie immer zum Abschluss der

Sitzungswoche mit Menschenrechtsfragen. Die Tagesordnung können Sie

hier http://ots.de/HFcTmB einsehen. Die Debatten des Tages werden von

Europe by Satellite (EbS+) http://ots.de/tXgwcT übertragen.

Riga: Externes Treffen des EZB-Rats

Der EZB-Rat

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.de.html,

das oberste Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank, kommt zu

seiner nächsten geldpolitischen Sitzung zusammen. Im Anschluss wird

es um 14.30 Uhr eine Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi

geben. Sie wird von Europe by Satellite (EbS) http://ots.de/kUHNNI

live übertragen. Mehr Informationen zu dem Treffen finden Sie auf der

Website

http://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html der

Zentralbank.

Freitag, 15. Juni

Stuttgart: EU-Kommissar Oettinger bei der

ZDK-Mitgliederversammlung

EU-Kommissar Oettinger hält eine Rede bei der

Mitgliederversammlung des „Zentralverbands Deutsches

Kraftfahrzeuggewerbe“. Mehr Informationen finden Sie auf der Website

https://www.kfzgewerbe.de/verband/veranstaltungskalender.html des

Verbands.

Sonntag, 17. Juni

Berlin: EU-Umweltkommissar Cañete beim Petersberger Dialog (bis

19. Juni)

EU-Umweltkommissar Miguel Arias Cañete nimmt am Petersberger

Klimadialog IX teil. Der jährlich stattfindende Dialog bietet seit

2010 die Gelegenheit zum informellen zwischenstaatlichen

Erfahrungsaustausch in der internationalen Klimapolitik. Weitere

Informationen erhalten Sie hier

https://www.bmu.de/veranstaltung/petersberger-klimadialog-ix/.

