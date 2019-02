EU-Worker bereichern den deutschen Arbeitsmarkt / Studie zeigt: Deutsche Sprachkenntnisse sind wichtigste Einsatzvoraussetzung (FOTO)

Angesichts eines in vielen Bereichen leergefegten Arbeitsmarktesheißt es für Unternehmen, auf der Suche nach Beschäftigten kreativ zuwerden und Horizonte zu erweitern. Eine Möglichkeit, dem Mangel angeeigneten Arbeitskräften zu begegnen, ist die Rekrutierung imEU-Ausland. Viele Unternehmen in Deutschland beschäftigen schon heuteMitarbeitende aus anderen EU-Staaten. Ihnen sind dabei besondersdeutsche Sprachkenntnisse sowie die tatsächlich vorhandenenKenntnisse und Qualifikationen der Bewerber wichtig. FormaleQualifikationen und anerkannte Abschlüsse sind eher zweitrangig. Dasbelegt eine Umfrage des Personalunternehmens Orizon bei über 1.000Personalverantwortlichen.

Dem Arbeitsmarkt in Deutschland blühen in den nächsten Jahren

weitere Engpässe. Laut einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung

benötigt Deutschland bis 2060 jedes Jahr etwa 114.000 Zuwanderer aus

EU-Staaten, um das demografiebedingt geringere Arbeitskräfte-Angebot

auf ein „für die Wirtschaft verträgliches Maß“ zu beschränken.[1]

Schon heute beschäftigen viele Unternehmen Mitarbeitende aus dem

EU-Ausland, wie eine Orizon-Befragung unter Personalverantwortlichen

zeigt. Von den Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten haben

deutlich über zwei Drittel (69 Prozent) EU-Bürger in ihren Reihen,

bei den kleinen Betrieben mit unter 100 Mitarbeitenden sind es etwas

weniger als die Hälfte (47 Prozent).

Die wichtigste Einsatzvoraussetzung für EU-Bürger ist aus Sicht

der Personalverantwortlichen eindeutig fortgeschrittenes Deutsch. So

sollten aus Sicht der Befragten Arbeitsanweisungen in Deutsch

verstanden werden und einfache Unterhaltungen möglich sein. Auf Platz

2 rangieren die tatsächlich vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten

der Bewerber – diese werden somit wichtiger eingeschätzt als formale

Qualifikationen und anerkannte Abschlüsse, die erst auf Rang 3

folgen.

Unionsbürger bereichern den Arbeitsmarkt

„Auch bei Orizon arbeiten viele Menschen aus dem europäischen

Ausland“, sagt Dr. Dieter Traub, CEO von Orizon. „Unseren Kunden

können wir damit gut geeignete Kandidaten präsentieren – und unseren

Mitarbeitenden aus dem EU-Ausland reizvolle berufliche Perspektiven

in Deutschland. Eine absolute Win-Win-Situation.“

Jeder „Unionsbürger“, das heißt jeder Staatsbürger aus einem

Mitgliedsland der Europäischen Union, kann sich ohne zusätzliche

Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis in Deutschland niederlassen und

eine Arbeit aufnehmen. Wer seine Berufsausbildung nicht hierzulande

absolviert hat, muss sich in vielen Fällen um die offizielle

Anerkennung seines Abschlusses kümmern – etwa über das bundesweite

Programm „Foreign Skills Approval“ der Industrie- und Handelskammer

(IHK) oder das Online-Portal des Bundes „Anerkennung in Deutschland“.

Personal- und Zeitarbeitsunternehmen wie Orizon helfen bei den teils

komplizierten Behördengängen und unterstützen bei der

Arbeitsmarktintegration in Deutschland – teilweise sogar mit eigenen

Büros vor Ort, wie etwa in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Gerade

eine Beschäftigung in der Zeitarbeit bietet EU-Bürgern ideale

Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln und sich in neuer Umgebung erst

einmal zu orientieren.

