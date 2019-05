Europawahl 2019: Danke für Ihr Engagement!

Das Wahlrecht ist ein Grundelement unserer

Demokratie. Die Durchführung von Wahlen liegt zwar in der

Verantwortung der Wahlorgane, ist aber nur mit Hilfe des

ehrenamtlichen Einsatzes vieler Bürgerinnen und Bürger möglich. So

werden in Deutschland bei der 9. Direktwahl zum Europäischen

Parlament am 26. Mai rund 609.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

mithelfen, den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl sicherzustellen. Der

Bundeswahlleiter dankt allen herzlich, die dieses Ehrenamt am 26. Mai

2019 in den Wahlvorständen wahrnehmen und damit unserer Demokratie –

und damit uns allen – einen guten Dienst erweisen.

