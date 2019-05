Was dem Leben dient – Die Ethik der Biophilie für Entscheiden und Handeln

Prof. Dr. Rupert Lay (Jg. 1929) war von 1967 bis 1997 Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Jesuitenhochschule in Frankfurt am Main (St. Georgen) und ein Mitglied des Jesuitenordens und Priester. Ab 1967 folgte er einer psychotherapeutischen Tätigkeit und bot seit 1968 Beratung und Coaching für Führungskräfte und Manager an. Er ist seit 2000 Gründungsmitglied und Vorsitzender des Kuratoriums der gemeinnützigen Fairness-Stiftung. Er veröffentlichte einige Bücher. Das Buch „Was dem Leben dient“ von Rupert Lay, herausgegeben von Norbert Copray und Erich Ruhl-Bady, gibt Lesern nun eine Möglichkeit die Essenz seiner Werke in einem Band zusammengefasst zu finden. Rupert Lay entwickelte das Biophilie-Prinzip: „Handle stets so, dass Du das personale Leben in Deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen Menschen eher mehrst denn minderst“. Dieses Prinzip steht im Mittelpunkt seiner Philosophie und seines Lebens – und ist auch der zentrale Fokus in „Was dem Leben dient“.

Die Liebe zum Leben – Biophilie – ist der Angelpunkt in „Was dem Leben dient“ von Rupert Lay. Die Leser erhalten hier einen umfangreichen Einblick in die biophile Ethik Rupert Lays. Es geht in dem inspirierenden Werk rund um die menschliche Existenz und unterschiedliche Faktoren, die darauf einen Einfluss haben. So stellt der Philosoph auch die interessante Frage, welchen Einfluss Fortschritt auf Werte und das Menschenbild hat. Die Sammlung von philosophischen Texten ist ein Muss für alle, die gerne selbst philosophieren und ebenfalls der Ansicht sind, dass die Liebe zur menschlichen Existenz durchaus im Mittelpunkt alles Handelns stehen sollte.

