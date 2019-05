Europawahl 2019: Verkündung Wahlbeteiligung bis 14:00 Uhr und vorläufiges Wahlergebnis

Bei der Wahl zum 9. Europäischen Parlament am Sonntag, dem 26. Mai

2019, wird der Bundeswahlleiter am Nachmittag den Zwischenstand zur

Wahlbeteiligung bis 14:00 Uhr sowie in der Wahlnacht das vorläufige

amtliche Wahlergebnis ermitteln und bekannt geben.

Der „Zwischenstand zur Wahlbeteiligung bis 14:00 Uhr“ wird auf der

Grundlage der Wahlbeteiligung in ausgewählten Wahllokalen ermittelt.

Das Ergebnis wird voraussichtlich gegen 15:30 Uhr vorliegen und vom

Bundeswahlleiter veröffentlicht.

Die Wahllokale schließen bei der Europawahl in Deutschland um 18:00

Uhr. Im Anschluss daran beginnen die Wahlvorstände in den Wahllokalen

mit der Auszählung der Stimmen.

Das vorläufige amtliche Wahlergebnis für Deutschland darf der

Bundeswahlleiter frühestens nach Schließung der Wahllokale im letzten

Mitgliedstaat der Europäischen Union – das heißt nicht vor 23:00 Uhr

– bekannt geben.

Soweit Wahlforschungsinstitute am Wahltag nach 18:00 Uhr, aber

bereits vor Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Wahlergebnisses

Hochrechnungsergebnisse veröffentlichen, handelt es sich um die

Auswertung von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe und Ergebnisse

der öffentlichen Stimmenauszählung in einzelnen Wahllokalen.

Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot des

Bundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu

finden.

