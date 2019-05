Rheinische Post: Söder warnt vor AfD in Deutschland: „Noch schärfer als in Österreich“

Angesichts der gescheiterten Koalition in

Österreich hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

grundsätzlich vor Bündnissen mit Rechtspopulisten gewarnt, besonders

mit der AfD in Deutschland. „Die deutsche Politik kann daraus lernen,

dass es mit Rechtspopulisten keine Annäherung geben darf. Es ist eine

Illusion zu glauben, dass man den Charakter von Rechtspopulisten

ändert, wenn man sie in Verantwortung einbindet“, sagte Söder der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag). “ Die Hoffnung wird

enttäuscht. Denn die politischen Methoden der Rechtspopulisten

bleiben überall die gleichen, ob in Italien, Großbritannien,

Österreich oder Deutschland. Es geht um Selbstüberschätzung, Wut und

um Destruktivität“, betonte der CSU-Chef. Mit Blick auf die AfD

erklärte Söder weiter: „Jeder, der einen Ansatz von bürgerlichem

Selbstverständnis hat, der Verfassungstreue und Rechtsstaatlichkeit

will, sollte sich einfach noch einmal überlegen, ob er sich mit der

AfD auf Dauer verbinden will.“ In Deutschland sei die Lage „noch

schärfer als in Österreich“. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke

strebe nach ganz rechts außen. „Sein Flügel, den er in der AfD

vertritt, birgt rechtsextremes Gedankengut.“

