Europawahl: Die Partei, die gegen Alterskrankheiten kämpft

Die Partei für Gesundheitsforschung tritt

mit nur einem Thema bei der Europawahl an: Sie möchte die Entwicklung

wirksamer Medizin gegen Alterskrankheiten beschleunigen. Dazu fordert

die Partei in ihrem Europawahlprogramm, 30 Mrd. Euro pro Jahr vom

EU-Haushalt zusätzlich in diese Forschung zu investieren. Zur Zeit

werden vom EU-Haushalt ca. eine Mrd. Euro pro Jahr in die

Gesundheitsforschung investiert.

Solche hohen Mehrausgaben in diesem Bereich wären nach Meinung der

Partei gerechtfertigt, da fast jeder Mensch im Alter an mindestens

einer Alterskrankheit, wie z.B. Krebs, Alzheimer und Diabetes Typ 2,

leidet. Abgesehen vom ethischen Aspekt wäre es auch aus

wirtschaftlicher Sicht eine gute Investition, da durch wirksame

Medizin in Zukunft u.a. die Krankheits- und Pflegekosten stark

reduziert werden könnten.

Mit den zusätzlichen Investitionen soll ein Europäisches Institut

für Alternsforschung geschaffen werden, das sich exklusiv mit der

schnelleren Entwicklung wirksamer Medizin gegen Alterskrankheiten

beschäftigt. Im Rahmen dieses Europäischen Instituts für

Alternsforschung sollen neue staatliche Forschungseinrichtungen in

der Europäischen Union gebaut und betrieben, die entsprechenden

Fachbereiche an den Universitäten ausgebaut und mehr Menschen in den

relevanten Bereichen ausgebildet werden.

Auch in anderen Ländern ist dieses Thema bei der Europawahl

vertreten. In Spanien tritt eine Partei namens MIEL an, die nur zwei

Themen hat, eines davon ist auch die Bekämpfung von Alterskrankheiten

durch mehr schulmedizinische Forschung. Und in England tritt der

unabhängige Kandidat Attila Csordas mit derselben Forderung wie die

der Partei für Gesundheitsforschung an.

Näheres über die Gründe der Forderung steht im Europawahlprogramm

der Partei für Gesundheitsforschung unter http://ots.de/Y9E92P

Die Partei für Gesundheitsforschung war bereits bei fünf Wahlen

dabei, und bei der Berliner Landtagswahl 2016 erreichte sie 0,5% der

Zweitstimmen, obwohl sie noch sehr unbekannt ist. Bei der

Bundestagswahl 2017 erreichte die Partei für Gesundheitsforschung im

Wahlkreis Berlin-Lichtenberg 1,0% der Erststimmen und 0,8% der

Zweitstimmen.

Im Beirat der Partei sind unter anderem der web.de Gründer Michael

Greve, der jetzt die forever healthy foundation betreibt, der

Biogerontologe Dr. Aubrey de Grey und Professor Steve Horvath, der

u.a. für die Entdeckung einer epigenetischen Uhr bekannt ist.

Wahlwerbespot zur Europawahl: https://youtu.be/xGKZ6jDVG3w

Pressefotos: https://parteifuergesundheitsforschung.de/pressefotos

Ausgewählte Medienberichte über die Partei für

Gesundheitsforschung:

https://parteifuergesundheitsforschung.de/medienspiegel

Für einen Bericht kann man den Spitzenkandidaten Felix Werth beim

Plakatieren in Berlin begleiten oder ihn bei einem der geplanten

Infostände in Berlin treffen. Die Termine für die Infostände werden

auf der Parteiwebseite veröffentlicht (unter

https://parteifuergesundheitsforschung.de/treffentermine )

Für Rückfragen oder Interviews steht die Partei für

Gesundheitsforschung jederzeit gerne zur Verfügung. Ansprechpartner:

Felix Werth (Vorsitzender der Partei für Gesundheitsforschung und

Spitzenkandidat bei der Europawahl)

Tel.: 015256074024

Email: kontakt@parteifuergesundheitsforschung.de

Parteiwebseite: www.parteifuergesundheitsforschung.de

Pressekontakt:

Partei für Gesundheitsforschung

c/o Felix Werth

Dietzgenstr. 70

13156 Berlin

Tel.: 015256074024

Email: kontakt@parteifuergesundheitsforschung.de

Parteiwebseite: www.parteifuergesundheitsforschung.de

Original-Content von: Partei für Gesundheitsforschung, übermittelt durch news aktuell