Rheinische Post: Salafistenprediger Sven Lau kommt frei

Die Entlassung des ehemaligen Mönchengladbacher

Salafistenpredigers Sven Lau steht unmittelbar bevor. Ein Sprecher

des Oberlandesgerichtes Düsseldorf sagte der „Rheinischen Post“

(Donnerstag): „Der zuständige fünfte Strafsenat des

Oberlandesgerichtes Düsseldorf hat der vorzeitigen Haftentlassung von

Sven Lau zugestimmt.“ Wann genau die Freilassung erfolge, wisse das

Gericht nicht. Nach Informationen der Rheinischen Post wird dies aber

noch in diesen Tagen, möglicherweise sogar noch vor dem Wochenende

der Fall sein. Lau war im Juli 2017 zu einer Haftstrafe von

fünfeinhalb Jahren verurteilt worden, weil er eine ausländische

terroristische Organisation unterstützt hat. Die Richter sahen es als

erwiesen an, dass Lau zwei junge Männer in eine islamistische

Kampfgruppe nach Syrien vermittelt hatte. Außerdem soll er die

Kampfgruppe mit Nachtsichtgeräten und Geld unterstützt haben.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell