Evangelische Kirche bittet Betroffene um Beteiligung/ Interessenbekundung für Betroffenenbeirat noch bis 20. März 2020 möglich

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat ihre Bitte an

Betroffene von sexualisierter Gewalt erneuert, sich am Prozess der Aufarbeitung

und Prävention zu beteiligen. In ihrem Bericht vor der Synode der EKD im

November 2019 hatte die Sprecherin des Beauftragtenrates zum Schutz vor

sexualisierter Gewalt, Bischöfin Kirsten Fehrs, die Einrichtung eines

Betroffenenbeirats angekündigt und Betroffene von sexualisierter Gewalt um

Mitwirkung gebeten. Ein entsprechendes Interessensbekundungsverfahren lief

zunächst bis Ende vergangenen Monats und wurde nun vom Beauftragtenrat bis zum

20. März verlängert. Der Betroffenenbeirat wird die Arbeit des

Beauftragtenrates aus der Sicht Betroffener bei der Weiterentwicklung der

Aufarbeitung und des Umgangs mit Fragen sexualisierter Gewalt in der EKD und der

Diakonie begleiten. Er wird zudem den Austausch und die Vernetzung Betroffener

im Bereich der EKD unterstützen und das betreffende Konzept einer

Vernetzungsplattform entwickeln.

“Wir wollen das geschehene Unrecht umfänglich aufarbeiten und dafür Sorge

tragen, dass es einen größtmöglichen Schutz vor sexualisierter Gewalt in der

evangelischen Kirche gibt. Wir sind dankbar, dass uns die betroffenen Menschen

dabei immer wieder unterstützen, indem sie ihre Perspektive und Positionen in

die verschiedenen Arbeitsprozesse eintragen”, sagte Bischöfin Fehrs nach der

heutigen Sitzung des Beauftragtenrates der EKD in Berlin. “Wir wissen, dass das

eine schwierige Gratwanderung für jede Betroffene und jeden Betroffenen ist.

Umso dankbarer sind wir, wenn sie ihre Expertise einbringen.”

Das Konzept für den Betroffenenbeirat wurde auf der Grundlage der Erfahrungen,

die der Betroffenenrat des UBSKM gemacht hat, gemeinsam erarbeitet und ist vom

Rat im September beschlossen worden. Gesucht werden zwölf Personen für die Dauer

einer Amtszeit von vier Jahren. Ein Formular für Interessensbekundungen ist

online unter

www.ekd.de/interessenbekundung-mitwirkung-im-betroffenenbeirat-der-ekd-51227.htm

abrufbar.

Ausführliche Informationen zur Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt

sind auf der Themenseite der EKD unter www.ekd.de/missbrauch sowie unter

www.hinschauen-helfen-handeln.de erhältlich.

