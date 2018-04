Fade into You – A Series of Film Screenings am 25/04

Episode LXXI

Die fortlaufende Filmreihe Fade into You thematisiert im Rahmen der Einzelausstellung An Invitation to Disappear des Schweizer Künstlers Julian Charrière gleich zwei Zusammenbrüche: Eine kollabierende sozialistische Wohnmaschine trifft auf einen verarmten Inselstaat im Pazifischen Ozean.

Der Wahlberliner Cyprien Gaillard verweist mit dem Titel seiner Videoarbeit Pruitt Igoe Falls auf ein soziales Wohnprojekt der 50er Jahre, das in Saint Louis erbaut und bereits 18 Jahre nach Errichtung wieder abgerissen wurde.

Mit malerischen Bildern erzählt der australische Künstler Nicholas Mangan in Nauru ? Notes from a Cretaceous World vom wirtschaftlichen Ruin der kleinsten Republik der Erde, die durch hohe Phosphatvorkommen zu schnellem Reichtum kam. Heute ist die Koralleninsel auch vom Steigen der Meeresspiegel akut bedroht und immer mehr Bewohner verlassen ihre Heimat.

Aufstieg und Verfall sowie natürliche Kreisläufe, in die der Mensch immer stärker eingreift, sind dabei Themen, die auch Julian Charrière in seiner neuen Werkgruppe in der Kunsthalle zum Thema macht.

Cyprien Gaillard, Pruitt Igoe Falls, 2009

Nicholas Mangan, Nauru ? Notes from a Cretaceous World, 2010

Mi 25/04

19 Uhr

Kosten:

Film und Wein im Eintritt enthalten

Im Rahmen der Ausstellung:

Julian Charrière – An Invitation to Disappear

14/04 – 08/07/18