Fakten: Pendeln und gesundheitliche Beschwerden / BAuA zeigt Zusammenhänge zwischen Pendelzeiten und Gesundheit

Rund die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern pendeln

täglich bis zu 30 Minuten zur Arbeit, fast ein Drittel sogar bis zu

einer Stunde. In dem jetzt veröffentlichten Faktenblatt „Pendeln und

gesundheitliche Beschwerden“ gibt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz

und Arbeitsmedizin (BAuA) einen Überblick über die Zusammenhänge von

gesundheitlichen Beschwerden und dem täglichen Weg zur Arbeit. Das

Ergebnis: Pendelzeiten können für Beschäftigte mit gesundheitlichen

Beschwerden und Erschöpfung einhergehen. Zudem leidet die

Work-Life-Balance unter der für den Arbeitsweg investierten Zeit.

Millionen Menschen in Deutschland pendeln oft dutzende Kilometer

zur Arbeit. Mobilität ist eine Alltagserscheinung im Berufsleben.

Dass diese Mobilität für die Menschen auch Nebenwirkungen haben kann,

zeigen die Ergebnisse, zu denen die Bundesanstalt für Arbeitsschutz

und Arbeitsmedizin (BAuA) nach Auswertungen der repräsentativen

BAuA-Arbeitszeitbefragung kommt.

Die Daten zeigen: Beschäftigte sind mit ihrer Work-Life-Balance

umso unzufriedener, je mehr Zeit sie für das tägliche Pendeln

investieren müssen. Mit längeren Wegezeiten nehmen zudem auch

gesundheitliche Beschwerden, wie zum Beispiel Erschöpfung, Nacken-

und Schulterschmerzen, Kopfschmerzen und Schlafstörungen zu.

Studien zeigen allerdings auch, dass sich diese Belastungen durch

selbstbestimmte Arbeitszeiten, Gleitzeitregelungen oder planbare

Arbeits- und Wegezeiten abmildern lassen können. Termin- und

Leistungsdruck sowie fehlende Einflussmöglichkeiten können auf der

anderen Seite verstärkend wirken.

Das Faktenblatt „Pendeln und gesundheitliche Beschwerden“ gibt es

als PDF im Internetangebot der BAuA unter www.baua.de/publikationen.

Direkter Link: www.baua.de/dok/8747594

