„Oben ohne“ nie in die Sonne (FOTO)

Jeder weiß, dass Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor vorgefährlicher UV-Strahlung schützt und daher auch konsequenteinzusetzen ist. Doch nur wenige wissen, wie wichtig es ist, auch andie passende Kopfbedeckung zu denken. Und das betrifft jeden! Was inAustralien durch die Folgen des Ozonlochs selbstverständlich ist,wird hierzulande noch viel zu selten praktiziert. Besonders gefährdetsind Berufsgruppen, die im Sommer viel im Freien oder an exponiertenOrten arbeiten, wie z. B. an Hochleitungsmasten.

Starke Sonneneinstrahlung kann Hautkrebs verursachen. Pro Jahr

erkranken laut der Deutschen Krebshilfe rund 265.000 Menschen an

dieser tückischen Krankheit – etwa 88 Prozent davon an dem

sogenannten weißen Hautkrebs. Die Berufsgenossenschaft Energie Textil

Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) informiert jetzt auf einer

eigenen Themenseite „Sonnenstrahlung“ umfangreich über UV-Strahlung

und Schutzmaßnahmen.

Rund drei Millionen Menschen in Deutschland arbeiten überwiegend

oder zeitweise im Freien und sind damit verstärkt der Sonne und damit

auch der ultravioletten Strahlung ausgesetzt. Bei beruflicher

Tätigkeit im Freien besteht ein deutlich höheres Hautkrebsrisiko als

bei Tätigkeiten in Innenräumen. Daher wurden bestimmte Typen des

hellen Hautkrebses und seiner Vorstufen 2015 in die Liste der

Berufskrankheiten aufgenommen. Laut Jahresbilanz der gesetzlichen

Unfallversicherung waren 2017 mehr Fälle von arbeitsbedingtem

Hautkrebs zu verzeichnen: Heller Hautkrebs stellt nach

arbeitsbedingten Hautekzemen und arbeitsbedingter Lärmschwerhörigkeit

die dritthäufigste Berufskrankheit dar.

Haut schützen

Doch wie kann man sich vor Sonne schützen? Dazu gibt die BG ETEM

verschiedene Empfehlungen: Ganz wichtig ist der persönliche Schutz,

egal ob für das Kind, den Rentner oder den Berufstätigen, welcher

seine Arbeit im Freien und besonders im Sommer verrichten muss. An

erster Stelle steht immer der Einsatz von Sonnencreme mit einem

möglichst hohen Lichtschutzfaktor. Kopf, Nacken und Augen sind

besonders empfindlich. Körperbedeckende Kleidung, eine geeignete

Kopfbedeckung (mit Nackenschutz) sowie eine Sonnenschutzbrille für

den gewerblichen Bereich sind erforderlich. Bei helmpflichtigen

Arbeiten im Freien empfiehlt die BG ETEM zusätzlich, ein Tuch zum

Schutz von Ohren, Hals und Nacken einzusetzen. Ist ein Helm nicht

notwendig, sollte der Kopf mit Kappen oder Hüten vor

Sonnenbestrahlung abgeschirmt werden.

Grundsätzlich gilt: Sonne meiden, doch wenn ein Aufenthalt im

Freien erforderlich ist, bieten technische Maßnahmen wie

UV-absorbierende Überdachungen, Sonnenschirme und -segel, oder

provisorische Unterstellmöglichkeiten Schutz. Bei der Organisation

der Arbeit sollte darauf geachtet werden, diese möglichst in den

frühen Morgenstunden zu verrichten, Zusatzpausen einzulegen und eine

Mittagspause an einem schattigen Ort abzuhalten.

Hautärzte empfehlen, die eigene Haut regelmäßig auf verdächtige

Veränderungen zu untersuchen. Die gesetzlichen Krankenkassen

übernehmen die Kosten für ein Hautkrebs-Screening, durchgeführt von

Haus- und Hautärzten, ab dem 35. Lebensjahr alle zwei Jahre.

Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

(BG ETEM) informiert in seinem Magazin impuls 03/2018 in einem

umfassenden Artikel über das Thema Sonnenschutz. Darüber hinaus

stellt die BG ETEM eine eigene Broschüre mit dem Titel „Hautschutz

bei Tätigkeiten im Freien“ bereit sowie die Themenseite

„Sonnenstrahlung“ unter Eingabe des Webcodes 15814854 auf

www.bgetem.de.

Hintergrund BG ETEM

Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund 3,8

Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert

sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den

Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen

übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und

stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.

