Fauler Kompromiss

Es war höchste Zeit, dass die EU sich einmischen in Libyen und

nun stärker als bisher gegen den Waffenschmuggel für die Bürgerkriegsparteien

vorgehen will. Wenn es gelingt, das Waffenembargo durchzusetzen, wäre das ein

Erfolg für die EU und gut für Libyen. Der Einsatz von Flugzeugen und ein paar

Schiffen wird das Problem aber nicht lösen. Waffenschmuggel lässt sich nur

unterbinden, wenn es auch den Willen gibt, im Zweifel militärisch gegen

Schmuggler vorzugehen. Doch es ist eher unwahrscheinlich, dass die EU dies will.

Außerdem ist die neue Mission ein fauler Kompromiss. Die EU will Schiffe im

östlichen Mittelmeer einsetzen, also weitab der Routen, die Flüchtlinge nehmen,

um von Nordafrika nach Europa zu gelangen. Die EU will also vermeiden, dass ihre

Schiffe Schiffbrüchige aufnehmen müssen, wie es das internationale Recht

vorschreibt. Darauf haben Österreich und Ungarn bestanden. Wieder einmal führt

der Zwang zur Einstimmigkeit der EU zu Verkrampfungen. Es ist Zeit, das zu

ändern.

