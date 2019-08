FDP-Fraktionschef Czaja: Neuer Vorschlag für Mietendeckel ist unsozial

Der Fraktionsvorsitzende der Berliner FDP, Mario

Czaja, hat im rbb den neuen Vorschlag von Stadtentwicklungssenatorin

Katrin Lompscher (Linke) für einen Mietendeckel als unsozial

bezeichnet.

Czaja sagte, auch der neue Entwurf sei nicht wirklich besser, ein

Mietendeckel helfe den Mietern nicht. „Das was Berlin braucht ist

eine radikale Neubauoffensive. Und die Mieterinnen und Mieter

brauchen jetzt eine Entlastung.“ Czaja betonte zudem, der

Mietendeckel sei ein rechtsunsicheres Konstrukt. „Der Mietendeckel

hat, seitdem er in der Debatte ist, nur dazu geführt, dass Ängste und

Sorgen geschürt wurden und dass keine Miete in Berlin gebremst

wurde.“

Czaja versicherte, er verstehe die Sorgen und Ängste angesichts

der steigenden Mieten. Bei mehr als 194.000 fehlenden Wohnungen in

Berlin müsse gebaut werden. Außerdem müssten Mieter, die sich ihre

Wohnung nicht mehr leisten könnten, staatlich unterstützt werden.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Inforadio

Chef/Chefin vom Dienst

Tel.: 030 – 97993 – 37400

Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell