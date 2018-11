Ferkelkastration: Ausschussvorsitzender Gerig lehnt Annahme von 150.000 Unterschriften der V-Partei³ bislang ab! (FOTO)

Nach einer Übergangszeit von fünf Jahren, die am 31.12.2018 endet,möchte die GroKo die barbarische Praxis der betäubungslosenFerkelkastration noch einmal um zwei weitere Jahre hinausschieben.Die V-Partei³ startete dagegen einen Petition, die mittlerweile vonknapp 150.000 Menschen unterstützt wird. Verhindert wird die Übergabeder Unterschriften nun vom Vorsitzenden des Ausschusses für Ernährungund Landwirtschaft, Alois Gerig (CDU).

Am kommenden Donnerstag entscheidet der Deutsche Bundestag über

die Verlängerung der 5-jährigen Übergangsfrist, die den Landwirten

erlaubt, weiterhin männliche Ferkel betäubungslos und unter

fürchterlichen Schmerzen zu kastrieren. Die Agrarlobbyisten wollen

mit Unterstützung der GroKo und der Bundeslandwirtschaftsministerin

Julia Klöckner an der tierverachtenden Praxis weitere zwei Jahre

festhalten und die bereits gültige gesetzliche Regelung vom aktuellen

Bundestag kassieren lassen.

Die V-Partei³ trat vor zwei Wochen mit dem Wunsch an den Ausschuss

für Ernährung und Landwirtschaft heran, die Petition gegen die

Ferkelkastration vor der dazu stattfindenden Anhörung (Montag,

26.11.2018) den Verantwortlichen zu übergeben. Der

Ausschussvorsitzende, Alois Gerig (CDU), selbst Landwirt, lehnte dies

bislang jedoch ab.

Stattdessen wurde die V-Partei³ an nicht an der Entscheidung

beteiligte Mitarbeiter des Bundesministeriums für Ernährung und

Landwirtschaft verwiesen. Ein zugesagter Termin für den Standort Bonn

des zweigeteilten Ministeriums wurde dann einen Tag zuvor kurzfristig

auf Berlin verlegt, was angesichts Logistik und Presseinformation für

die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer nicht umsetzbar

war. Ein Ersatztermin wurde erst für die Zeit nach der öffentlichen

Anhörung angeboten.

Roland Wegner, der Starter der Petition, kritisiert dieses

Verhalten und auch das Thema insgesamt scharf. „CSU/CSU und SPD haben

seit dem entsprechendem Bundestagsbeschluss fünf Jahre Zeit gehabt,

die Voraussetzungen für das Verbot betäubungsfreier Ferkelkastration

bis zum 01. Januar 2019 zu schaffen. Dieses vorsätzliche Versagen

zeigt sich auch in der Arroganz, wie man 150.000 Willensbekundungen

begegnet! Das beschädigt das Vertrauen in die Demokratie“, so der

Bundesvorsitzende der V-Partei³. Für ihn ist die Woche der

Entscheidung sowieso eine Farce. „Die anzuhörenden Experten wurden

mehrheitsmäßig so benannt, dass die Meinung der GroKo und damit der

Agrarlobby bestärkt wird. Keine der bekannten

Tierrechtsorganisationen darf sich öffentlich gegenüber den

Entscheidungsträgern äußern (siehe unten). Da verwundert es nicht,

dass man auch der V-Partei³ mit ihrer revolutionären

„Agraragenda2030“ und den 150.000 Petitionsunterzeichnern im Rücken

keine Plattform bieten möchte“, so Roland Wegner, gleichzeitig

Hobbylandwirt einer bioveganen Haselnussplantage.

„Deutschland wird sich so seinen Rang als billigster

Schweinefleischproduzent der Welt erhalten. Der barbarische Umgang

mit den Lebewesen, die Belastung unseres Trinkwassers, für deren

Nitratüberschreitung Deutschland nach EUGH-Rechtsprechung auch noch

Strafzahlungen leisten muss und der von der Massentierhaltung

mitverursachte Klimawandel spielt für die von der Agrarlobby

beeinflussten CDU/CSU/SPD-Regierung keine Rolle“, so Jennifer

Nielsen, gleichberechtigte Bundesvorsitzende der V-Partei³, die die

Verbraucher*innen dazu aufruft, kein Fleisch mehr zu konsumieren.

Hier geht–s zur Online-Petition:

https://www.change.org/p/ende-der-ferkelkastration

Info: Folgende Interessensvertreter wurden zur öffentlichen

Anhörung im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft geladen:

Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V. (bpt) , Bundesverband

Rind und Schwein e. V. (BRS), Deutscher Bauernverband e. V. (DBV)

Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für Tierschutz und Tierhaltung

, Tiergesundheitsdienst Bayern e. V. (TGD)

