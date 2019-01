Flüchtlinge im Irak: „Sie sind den IS-Gräueltaten entkommen, aber das Trauma bleibt“ / SOS-Kinderdörfer weiten Hilfe beträchtlich aus

Kämpfe, Explosionen, physische und psychische Folter

und die ständige Angst ums eigene Leben: Die jahrelangen

Machenschaften des IS im Irak haben bei den Opfern schlimme Spuren

hinterlassen. Rund 2,1 Millionen Menschen sind aus ehemaligen

IS-Hochburgen wie Mossul geflohen, 1,5 Millionen dieser intern

Vertriebenen leben momentan in der Region Kurdistan. „Die meisten

sind schwer traumatisiert. Sie benötigen dringend psychosoziale

Hilfe. Alleine können sie die schlimmen Erlebnisse der letzten Jahre

nicht verarbeiten“, sagt Bashir Said, Projektleiter der

SOS-Kinderdörfer im Irak. „Die Diskrepanz zwischen den zur Verfügung

stehenden Psychologen und der Anzahl derjenigen, die hier gebraucht

werden, ist riesig.“

Außerdem benötigten die Kinder unbedingt besseren Schutz sowie die

Möglichkeit, zur Schule zu gehen. In den Flüchtlingscamps werde

bereits in Schichten unterrichtet, um möglichst vielen Kindern und

Jugendlichen Bildung zu bieten, doch dadurch verkürze sich die Anzahl

der Schulstunden. „Ursprünglich waren die Camps lediglich als

Übergangslösungen von maximal einem Jahr vorgesehen. Aber die

Menschen haben Angst zurückzukehren. Angst davor, was sie in ihrem

vorherigen Zuhause erwartet beziehungsweise, was es dort nicht mehr

gibt. Der IS gilt zwar offiziell als besiegt, doch noch immer kommt

es zu Anschlägen. Deshalb möchten die Menschen nicht zurückkehren“,

sagt Said.

Die SOS-Kinderdörfer haben seit 2016 über 10.000 Menschen –

hauptsächlich Jesiden – in Dohuk geholfen. Seit einigen Wochen

unterstützt die Hilfsorganisation zusätzlich auch arabische Kinder

und Familien an einem weiteren Standort im Gouvernement Erbil im

Nordosten des Iraks. Die meisten von ihnen sind aus Mossul geflohen.

In den SOS-Camps hilft das Hilfswerk rund 1.400 Kindern zwischen

acht und 18 Jahren sowie 800 Eltern und Betreuern in den kommenden

zwei Jahren durch sogenannte „Teaching Recovery Techniques“ (TRT).

„Die TRT-Sitzungen helfen den Kindern, mit ihren traumatischen

Erfahrungen umzugehen. Wir sind die einzige NGO im Irak, die diese

Hilfe anbietet,“ erzählt Said. Zudem gibt es Projekte und

Hilfsmaßnahmen für Jugendliche, Eltern, Lehrer und Betreuer. Diese

Herangehensweise sei sehr wichtig, um der dringenden Notwendigkeit,

die vielen Menschen psychosozial bestmöglich zu betreuen,

nachzukommen.

