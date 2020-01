“Flugärger”-App ist ein voller Erfolg

Drei Monate nach dem Start haben nach Auskunft der

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen schon rund 40.000 Nutzer die neue

“Flugärger”-App des Landes NRW auf ihren Smartphones installiert. “Das Interesse

an diesem Angebot ist erfreulich groß, und viele der Nutzer äußern sich sehr

zufrieden darüber”, sagte ein Sprecher der Verbraucherzentrale der in Essen

erscheinenden “Westdeutschen Allgemeinen Zeitung” (WAZ, Samstagausgabe). Die im

Oktober eingeführte App erlaubt es Passagieren, mit wenigen Klicks

Entschädigungsansprüche nach Verspätungen und Flugausfällen rechtssicher zu

prüfen und geltend zu machen. Reagiert die Airline nicht, können die Nutzer den

Fall an die entsprechenden Schlichtungsstellen weiterleiten. Anlass für die

Einführung durch Landesregierung und Verbraucherzentrale waren die im Sommer

2019 oft chaotischen Verhältnisse an den Flughäfen, insbesondere am Flughafen

Düsseldorf. Bei Google Play und im App Store erreicht “Flugärger” 4,4

beziehungsweise 4,3 von fünf Sternen bei den abgegebenen Nutzerbewertungen.

