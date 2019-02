Focus Award 2019: Dataport gehört zu den besten Arbeitgebern Deutschlands

Das Nachrichtenmagazin Focus hat Dataport als

einen der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. In der

Kategorie „Telekommunikation und IT“ erreichte Dataport unter 46

bewerteten Unternehmen den zehnten Platz. Zu diesem Ergebnis kommt

eine Studie im Auftrag des Focus in Kooperation mit dem

Statistikunternehmen Statista, dem sozialen Netzwerk Xing und dem

Arbeitgeberbewertungsportal Kununu.

Entscheidendes Kriterium bei der Bewertung war, ob die

Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber weiterempfehlen. Das ist bei Dataport

der Fall. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen Dataport vor

allem wegen der flexiblen Arbeitszeiten, der Möglichkeit, eine

ausgeglichene Work-Life-Balance zu leben sowie einem guten

Arbeitsklima.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dataport können im

Home-Office arbeiten, sofern ihre Aufgabe es zulässt. Rund 40 Prozent

ihrer wöchentlichen Arbeitszeit können sie dafür nutzen.

„Der zehnte Platz im Focus-Ranking ist für uns ein voller Erfolg.

Denn er zeigt uns, dass wir in puncto Mitarbeiterzufriedenheit

richtig weit vorn sind. Dataport ist ein wachsendes Unternehmen in

einem umkämpften Arbeitsmarkt. Das unsere 3.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter gerne bei uns arbeiten, ist eine echte Auszeichnung für

uns“, sagt Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport.

Die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem

Arbeitgeber zeigt sich auch an anderer Stelle. So steigen zum

Beispiel mehr als dreiviertel aller Frauen in Elternzeit bereits nach

einem Jahr wieder in den Beruf ein. Ein Großteil von ihnen mit einem

hohen Teilzeitanteil oder in Vollzeit. Mit der im Haustarif

verankerten befristeten Teilzeit haben alle Mitarbeiter zudem die

Möglichkeit, in jedem Fall auf eine Vollzeitstelle zurückzukehren.

Als Datenbasis für die Studie zog Statista über 143.500

Arbeitgeber-Beurteilungen aus einer unabhängigen Online-Befragung,

einer Umfrage unter Xing-Mitgliedern und aktuellen Daten der

Bewertungsplattform Kununu heran. Auf diese Weise wurden insgesamt

rund 1.000 deutsche Arbeitgeber mit mindestens 500 Mitarbeitern

bewertet.

