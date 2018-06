Fotocamp HerbstlichT bringt Fotografen nach Bad Schandau

Vom 26. bis 28. Oktober 2018 findet im Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau erstmals das Fotocamp HerbstlichT Sächsische Schweiz statt. Die Veranstaltung richtet sich an Profis und ambitionierte Hobbyfotografen und hat die Besonderheit, dass die Teilnehmer selbst bestimmen, welchen Themen sie sich in den unterschiedlichen Sessions widmen. Zudem sind verschiedene Fotowanderungen durch die Naturkulisse des Elbsandsteingebirges geplant. Die Anmeldung zum Fotocamp ist ab heute 12:00 Uhr unter www.saechsische-schweiz.de/fotocamp möglich, wobei die Teilnehmerzahl auf 150 begrenzt ist.

Im Rahmen der Kooperation mit dem Tourismusverband Sächsische Schweiz stellt das Hotel Elbresidenz an der Therme seine Tagungs- und Veranstaltungsräumlichkeiten für das Fotocamp zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Fotografen während des Events im Hotel kulinarisch versorgt. Das Fotocamp HerbstlichT ist Bestandteil der Marketinginitiative ?Fotoland Sächsische Schweiz?, mit der der Tourismusverband besonders Fotobegeisterte anspricht und das Ziel verfolgt, die Landschaftsfotografie in der Region zu fördern.