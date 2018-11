Frankfurter Rundschau: Auf der Suche

Natürlich müssen die Genossen auch den

Empfängern von Sozialtransfers ein Angebot machen, ihre wichtigste

Wählergruppe aber wohnt ein bis zwei Stockwerke höher im

gesellschaftlichen Haus. Es ist die oft zitierte hart arbeitende

Mitte – Menschen, die an ihre Acht-Stunden-Schicht regelmäßig zwei

dranhängen, und am Monatsende trotzdem von 3000 Euro brutto nur 1800

übrig behalten. Diese Menschen bilden das Rückgrat der Gesellschaft,

und sie haben immer häufiger den Eindruck, das für alles und jeden

Politik gemacht wird – nur nicht für sie. Wenn die SPD diesen

Menschen nicht schleunigst ein seriöses, nachvollziehbares und gut

kommuniziertes Politikangebot macht, wird sie ihren Status als

Volkspartei endgültig verlieren. Gut möglich, dass dann in zehn

Jahren wieder jeder weiß, wofür die Partei steht. Und dass sie dann

trotzdem keiner mehr wählt. Es wäre ein Jammer.

