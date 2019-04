Frankfurter Rundschau: Denkzettel für Erdogan

Besonders schmerzt der Verlust am Bosporus,

symbolisch die schwerste aller Niederlagen. Am Bosporus startete

Erdogan 1994 seinen politischen Aufstieg. Hier beginnt nun sein

Niedergang. Angedeutet hatte es sich bei den Präsidialwahlen im

letzten Jahr: Erdogan ist verwundbar und die Opposition lebt, trotz

Repression, umfassender „Säuberungen“ und Zehntausender Verhaftungen.

Sieben der zehn wichtigsten Großstädte hat das Oppositionsbündnis

gewonnen, obwohl es der fast totalen Medienkontrolle und heftigen

Manipulationsversuchen der Regierung wenig entgegensetzen konnte. Der

Machtverlust der AKP in der Westtürkei ist auch eine Zäsur, weil

deren Metropolen die Zukunft des Landes verkörpern. Sie produzieren

zwei Drittel der Wirtschaftsleistung, sie ziehen die Jugend und all

jene an, die Arbeit suchen. Die katastrophale Wirtschaftslage war der

Hauptgrund, Erdogan einen Denkzettel zu erteilen. Das hat er

unterschätzt.

