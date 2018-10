Frankfurter Rundschau: Druck ohne Illusionen

Der Türkei-Besuch von Wirtschaftsminister Peter

Altmaier hat etwas irritierendes. Es entsteht der Eindruck, also ob

das deutsch-türkische Verhältnis sich normalisiert habe, obwohl in

der Türkei keine normalen Zustände herrschen. Die Türkei ist immer

noch das Land, in dem neben Tausenden türkischen Regierungskritikern

auch Deutsche aus politischen Gründen in Haft sitzen. Altmaier und

Merkel stehen im Verdacht, moralische Werte der Sorge um

Exporteinbußen oder Migrationsbewegungen zu opfern. So ehrlich

sollten die Kritiker sein: Deutschland wäre kein reiches Land, wenn

es nur mit lupenreinen Demokratien Handel treiben würde. Statt eines

konfrontativen Kurses wagt die Bundesregierung eine Doppelstrategie:

Sie nutzt die Not der Türkei, um mit Handelsbeziehungen das Land der

EU anzunähern. Damit kann Berlin auf Ankara Druck ausüben. Mehr aber

nicht. Da sollte sich keiner Illusionen machen. Reformen, die aus der

Türkei einen Rechtsstaat machen, kann nur Ankara selbst unternehmen.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell