DLTB begrüßt Beschluss der Ministerpräsidenten gegen illegales Glücksspiel / – Entsprechende Ressourcen sind nun bereitzustellen

Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) begrüßt

den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 25./26. Oktober

2018, konsequent gegen illegale Glücksspielangebote vorzugehen und

den Vollzug der Glücksspielregulierung in Deutschland zu stärken.

„Es war wichtig, denjenigen Kräften nicht nachzugeben, die seit

Jahren massive Veränderungen am Glücksspielstaatsvertrag fordern. Wir

haben jetzt gute Aussichten in einen geordneten Prozess um die

Novellierung des GlüStV 2021 zu kommen“, betonen die Federführer des

DLTB Michael Heinrich und Torsten Meinberg.

Mit ihren Beschlüssen orientieren sich die Länderchefs an den

Zielen der Europäischen Kommission und der Rechtsprechung der

Gerichte. Der Europäische Gerichtshof, Bundesverfassungsgericht und

Bundesverwaltungsgericht haben illegale Anbieter von

Internet-Glücksspielen bereits in die Schranken gewiesen und damit

den Weg frei gemacht für ein konsequentes Vorgehen gegen solche

Angebote. (Vergl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 26.10.2017 –

BVerwG 8 C 18.16 und 8 C 14.16). Die EU-Kommission hat ausdrücklich

bestätigt, dass die Mitgliedstaaten autonom in der Regelung ihres

jeweiligen Glücksspielrechts sind.

Um erfolgreich gegen illegale Glücksspielangebote im Internet

vorzugehen, ist die vorgeschlagene Schaffung einer gemeinsamen,

länderübergreifenden Aufsichtsbehörde wichtig. Diese muss mit

genügend Personal und Geld ausgestattet werden, um schlagkräftig

agieren zu können.

Auch die diskutierten Eingriffsbefugnisse zum Vorgehen gegen

Provider (z.B. IP-Blocking ) sowie eine bessere Kontrolle von

Zahlungsströmen sind wesentliche Instrumente, um die kriminellen

Machenschaften im Glücksspielbereich zu bekämpfen. In vielen Ländern

werden diese Instrumente bereits eingesetzt: beispielsweise in

Dänemark, Norwegen, Belgien, Frankreich, Spanien.

Dem Staat entgehen durch illegale Schwarzlotterien jährlich rund

300 Millionen Euro.

Mit illegalen Wetten auf Lotterien täuschen ausländische

Glücksspielkonzerne die Verbraucher und entziehen dem Gemeinwohl

Gelder. Diese Schwarzlotterien mit Sitz in Steueroasen wie Malta oder

Gibraltar höhlen somit das seit Jahrzehnten bestehende erfolgreiche

Lotto-Prinzip aus. Für deutsche Lotterien gilt: Rund 40 Prozent der

Einnahmen aller 16 staatlichen Lotterieanbieter kommen in Form von

Steuern und Zweckerträgen dem Gemeinwohl zugute. Im vergangenen Jahr

flossen rund 2,8 Milliarden Euro an das Gemeinwohl: als

Lotterieabgaben an die Landeshaushalte sowie als Fördermittel für

soziale Projekte, Sport, Kultur, Denkmal- und Umweltschutz.

Über den DLTB:

Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist die Gemeinschaft der

16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern. LOTTO

steht für Glück auf der Basis von Verantwortung. Unser vorrangiges

Ziel ist es, das Spiel mit dem Glück zu ermöglichen, gleichzeitig

aber präventiv die Entstehung von Spielsucht zu verhindern. Im

staatlichen Auftrag orientiert sich unser Handeln nicht am

Gewinnstreben, sondern ist vorrangig an der Förderung des Gemeinwohls

ausgerichtet. Die Einsätze der Spielteilnehmer fließen zum weit

überwiegenden Teil an die Allgemeinheit zurück und finanzieren

zahlreiche Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport.

Weitere Informationen finden Sie auf der DLTB-Informationswebsite

www.lottodeutschland.de. Offizielle Pressefotos finden Sie hier:

https://www.lottodeutschland.de/Service/Downloadbereich

Für Rückfragen:

Madeleine Göhring, Pressesprecherin für den Deutschen Lotto- und

Totoblock (DLTB), E-Mail: pressestelle@lotto-hh.de, Telefon: 040- 63

20 52 41.

Original-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell