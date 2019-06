Frankfurter Rundschau: Eine Frage des Rückgrats

Seit dem Tod von Senator John McCain und dem

Ausscheiden von Bob Corker aus dem Kongress sind die US-Republikaner

zu einem Klub der Trump-Claqueure verkommen. Umso erstaunlicher ist

es, wenn Mehrheitsführer Mitch McConnell einräumt, dass es in seinen

Reihen keine Unterstützung für Trumps Strafzölle gegen Mexiko gibt.

Die Sanktion ist aberwitzig: Ohne Grundlage will Trump das

Nachbarland zwingen, die Durchreise von Migranten aus Mittelamerika

zu stoppen. Das ist nicht nur politisch willkürlich, moralisch

fragwürdig und für Mexiko kaum umsetzbar. Die Republikaner empören

sich vor allem darüber, dass der Zoll wie eine Steuer auf importierte

Waren wirkt und letztlich von den US-Verbrauchern und Firmen gezahlt

werden muss. Moral und Recht sind in Trumps Amerika zu verhandelbaren

Größen verkommen. Aber bei Steuererhöhungen hört für die

Konservativen der Spaß auf. Mal sehen, ob die Republikaner mal

Rückgrat zeigen. Knicken sie wieder ein, können sich Partei und Senat

auch auflösen.

