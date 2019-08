Frankfurter Rundschau: Gegen Bolsonaro

Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben ein Mittel

zur Hand: Warum nicht das erst Ende Juni beschlossene

Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenverbund

Mercosur, dem auch Brasilien angehört, auf Eis legen? Es wäre nicht

einmal schwer, diesen Schritt zu begründen: In dem Abkommen steht

klipp und klar, dass sich die Vertragsstaaten an das Pariser

Klimaabkommen zu halten haben. Bolsonaros Abholzungs- und

Brandrodungspolitik verstößt dagegen ebenso klipp und klar.

Selbstverständlich wäre dies nicht im Interesse der Exportwirtschaft

in Europa. Auch für europäische Verbraucher brächte das Nachteile mit

sich – zum Beispiel in Form steigender Preise für Rindfleisch und

Soja aus Südamerika. Doch langfristig gesehen ist der Schutz des

Klimas auf der Erde wichtiger. Irland und Frankreich haben das

bereits erkannt. Beide EU-Länder wollen den Handelspakt mit Mercosur

vorerst nicht unterschreiben. Die Regierung des Export-Riesen

Deutschland sollte sich anschließen.

