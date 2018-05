Frankfurter Rundschau: Gemeinsam nach vorn

Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. 25

Jahre nach dem Brandanschlag von Solingen kann das Erinnern, von dem

die jüdische Weisheit spricht, nur eine Vorstufe der Erlösung sein:

nämlich der Impuls zum Zusammenhalt gegen Diskriminierung und Hass

auf Minderheiten als die Kräfte, die eine Gesellschaft am tiefsten

entzweien. Noch lastet der Mordanschlag auf den Hinterbliebenen. Und

die fast täglichen Angriffe auf Moscheegemeinden und auf

Flüchtlingsheime machen die Unerlöstheit in Teilen der Gesellschaft

deutlich. Den Tag des Gedenkens hat der türkische Außenminister

Mevlüt Çavusoglu für einen Appell zum Zusammenhalt genutzt, zur

Mäßigung in der Sprache auch. Nach einer Phase, in der verbale

Scharfmacherei das deutsch-türkische Verhältnis schwer belastet hat,

ist Çavusoglus Aufruf zielführend. Erneut war es Mevlüde Genç als

Sprecherin der Opferfamilie, die am berührendsten formulierte, worauf

es ankommt: zum Guten nach vorn schauen. Gemeinsam.

