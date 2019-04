Frankfurter Rundschau: Gewaltfreie Revolution

Der 11. April ist ein Tag der Befreiung – wie

der 8. Mai in Deutschland, der 14. Juli in Frankreich oder der 10.

Februar in Südafrika. Denn die Sudanesen haben die 30-jährige

Herrschaft Omar al-Baschirs, des „Schlächters von Khartum“, beendet.

Eine gewaltfreie Revolution, deren Protagonisten sich mit ihrem Mut,

ihrer Geduld und Entschlossenheit Bewunderung verdienen. Mit der

Bildung einer vorübergehenden Militärregierung fangen allerdings neue

Herausforderungen an: Es geht nun – wie in Algerien – darum, die

Grundlagen für einen Rechtsstaat und eine Demokratie zu schaffen,

statt dem Klüngel um den Ex-Machthaber es zu ermöglichen, weiter zu

herrschen. Noch kann die sudanesische Revolution wie in Libyen oder

Somalia ins Chaos entgleiten oder wie in Ägypten zu einer neuen

Diktatur führen. In dieser Phase sind andere Staaten, auch westlichen

Regierungen, besonders wichtig.

