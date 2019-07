Frankfurter Rundschau: Mehr Mut

Wenn die Taxifahrt oder das Bahnticket zum

nächsten Flughafen mehr kosten als der anschließende Flug nach

Mallorca, dann stimmt etwas nicht. Der Vorschlag von Umweltministerin

Svenja Schulze, Flugreisen teurer zu machen, geht in die richtige

Richtung. Aber er ist halbherzig. Die maximal 18 Euro, die Frankreich

künftig an Ökosteuer pro Ticket erhebt und die Schulze als Vorbild

anführt, sind ein Witz. Das wird nichts ändern. Nötig wäre ein großer

Wurf. Dazu zählt, Kerosin saftig zu besteuern und Alternativen

steuerlich zu entlasten. Bahnreisen müssen nicht nur billiger werden,

sondern auch attraktiver: Das beginnt bei den europaweit

unterschiedlichen Buchungssystemen, geht über fehlende

Hochgeschwindigkeitsstrecken und endet damit, dass die Deutsche Bahn

ihre Nachtzüge abgeschafft hat. Wer hat da schon Lust, mit dem Zug in

Urlaub zu fahren?

