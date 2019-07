Verfassungsbruch durch die Hintertür – Pseudodemokraten im Landtag von Baden-Württemberg winken Abschaffung des Alterspräsidenten durch

Im Block haben die Fraktionen der Grünen, der

CDU, der SPD und der FDP im Landtag von Baden-Württemberg die Rechte

der Opposition beschnitten. Die Änderungen betreffen neben der

Beschränkung von Minderheitsrechten im Präsidium und von Rederechten

im Plenum vor allem die Abschaffung des Alterspräsidenten, der

bislang von der AfD gestellt wird.

Schwerwiegende Verletzung parlamentarischer Verfassungsrechte

Die Geschäftsordnungsänderung stellt als „Lex AfD“ eine

undemokratische Beschneidung der Oppositionsrechte dar, unterstreicht

Emil Sänze, AfD-Landtagsabgeordneter und Mitglied des Ständigen

Ausschusses des Landtags von Baden-Württemberg.. Dies gilt

insbesondere für die faktische Abschaffung des in Art. 30 Absatz 3

Satz 2 der Landesverfassung verankerten Alterspräsidentenamtes, der

zukünftig nicht mehr vom ältesten Abgeordneten, sondern von dem mit

der längsten Zugehörigkeit zum Landtag ausgeübt werden soll. Damit

zementieren die Altparteien ihre Position bei dem Zusammentritt des

neuen Parlamentes und setzen ererbte Macht gegen das neue Votum des

Volkes. Bislang hat die AfD den Alterspräsidenten gestellt – ohne

jede Beanstandung.

Blindflug in den Verfassungsbruch

Da der Alterspräsident in Baden-Württemberg auf Ebene der

Landesverfassung verankert ist, kann die grünbunte Einheitsfront

nicht einfach durch Änderung der Geschäftsordnung eine andere Lesart

fixieren. Mit Ende der 16. Legislaturperiode verliert die

Geschäftsordnung ihre Geltung. Die Landesverfassung gilt aber

unverändert weiter und hält in bewährter Weise am Alterspräsidenten

fest, der stets und ausdrücklich nach dem Alter bestimmt wird. Bevor

die Weitergeltung der Geschäftsordnung auch in der 17.

Legislaturperiode beschlossen werden kann, hat von Verfassungswegen

der Alterspräsident – und nicht der „Dienstalterspräsident neuen

Zuschnitts“ – die konstituierende erste Sitzung des neuen Landtages

durchzuführen. Die grünbunte Mehrheit verschließt hier die Augen und

fliegt in den Verfassungsbruch. Wer die verfassungsmäßige Ordnung

ändern will, muss die Verfassung ändern und darf nicht mit

klandestinen Geschäftsordnungsanträgen operieren.

Einwilligung in die Selbstentmachtung des Parlaments

Es ist in dieser Einmaligkeit besorgniserregend, wenn

Parlamentarier im Block vereint zur Benachteiligung der AfD in die

Selbstentmachtung des Parlamentes einwilligen. Die anderen

Oppositionsparteien täten gut daran, endlich den eigenen Verstand zu

benutzen und aus der demokratischen Amokfahrt der Grünen

auszusteigen. Die beabsichtigten Kürzungen der Rededauer im Plenum

atmen den Geist der Autorität, statt dem Plenum den Freiraum für die

Entfaltung pluralistischer Aussprache zu sichern. Die Reform – besser

die Abschaffung – der Möglichkeit der Einberufung einer Sondersitzung

des Präsidiums zielt ebenfalls gegen die AfD. Es ist ein klassisches

parlamentarisches Minderheitenrecht, wenigstens die Befassung und

Aussprache erzwingen zu können. Landtagspräsidentin Muhterem Aras hat

entsprechende Anträge der AfD in der Vergangenheit willkürlich unter

Hinzuziehung von Voraussetzungen, die die Geschäftsordnung nicht

vorgesehen hat, abgelehnt. Die Änderung der Geschäftsordnung soll

diese Verhinderungspraxis nun legalisieren. Durch die neuen Hürden,

die der Landtagsspitze einen weitgehenden Interpretationsspielraum

einräumen, wird das Oppositionsverlangen effektiv beschnitten und

zukünftig praktisch leer laufen.

