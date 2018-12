Frankfurter Rundschau: Menschen ohne Recht

Es gibt nicht viel zu jubeln, wenn der

Migrationsgipfel in Marrakesch zusammenkommt, um den

UN-Migrationspakt zu beschließen. Absichtsvoll hatten die Ausrichter

die Zusammenkunft auf den Internationalen Tag der Menschenrechte

gelegt, um zu unterstreichen: In dem Pakt geht es nicht um irgendwas,

auf das man auch verzichten könnte; es geht vielmehr um das

elementare Recht eines jeden Menschen (auch jedes Migranten!) auf ein

Leben in Sicherheit und Würde. Schon die unwürdigen Lügenkampagnen,

die einige Staaten zuletzt gegen die unverbindliche Übereinkunft

führten, verbieten jede Euphorie. Schaut man, wie es heute allgemein

um die Achtung von Menschenwürde und Menschenrechten steht, macht

sich erst recht Beklemmung breit. Ausgerechnet zum 70. Geburtstag der

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte fällt die Bilanz finster

aus: Heute sind Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

bedroht wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg.

