Frankfurter Rundschau: Nach der Feier

Wer einem Geburtstagskind gratuliert, sollte

wenigstens in diesem Moment auf mehr oder weniger kluge Ratschläge

verzichten. Die Gratulanten, die am Donnerstag im Bundestag das 70

Jahre alt gewordene Grundgesetz würdigten, haben sich daran meistens

nicht gehalten: Kinderrechte, Klimaschutz, Digitalisierung,

Föderalismus – anders als die AfD-Parole „Deutsch als Staatssprache“

sind das alles bedenkenswerte Themen für eine moderne Verfassung.

Aber vielleicht wäre es besser gewesen, über konkrete Verbesserungen

auf der Basis dieses klugen Grundgesetzes zu reden als über

Bastelarbeiten am Fundament der Demokratie. Die SPD-Vorsitzende

Andrea Nahles tat gut daran, konkret über die Umsetzung des

Gleichberechtigungsartikels zu reden und ein Gesetz zur Parität im

Bundestag zu fordern. Sie hat dafür zwar den falschen

Koalitionspartner, aber immerhin: Sie machte deutlich, dass die

Verfassung genug hergibt für eine bessere praktische Politik.

