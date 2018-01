Frankfurter Rundschau: Neue Tragödie in Sicht

Bangladesch und Myanmar haben sich über die

Köpfe der Rohingyas hinweg geeinigt. In einer Woche sollen die ersten

Familien der 650 000 Flüchtlinge in Lager in jenem Staat gebracht

werden, aus dem sie seit August im Rahmen der ethnischen Säuberung

durch die Militärs von Myanmar geflohen sind. Die Flüchtlinge werden

sicher nicht freiwillig gehen. Bislang hat sich nichts an der

Apartheid-ähnlichen Diskriminierung der islamischen Minderheit

geändert. Die Rückkehrer dürfen auch nicht in ihre knapp 400

niedergebrannten Dörfer zurück. Myanmar errichtete bislang Lager für

30 000 Heimkehrer. Myanmars Generäle fürchten, die Rückkehrer könnten

sich der Widerstandsbewegung Arsa anschließen. Die Rohingyas, die das

Elend in den notdürftigen Unterkünften in Bangladesch vorziehen,

kennen die Verhältnisse in Myanmars Lagern. Seit Jahren leben dort

über 100 000 Rohingyas in abgeriegelten Unterkünften. Die vermutlich

zwangsweise Rückführung der Rohingyas droht eine neue Tragödie zu

werden.

