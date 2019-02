Frankfurter Rundschau: Nur Verlierer

Der geplatzte Gipfel von Hanoi lässt

US-Präsident Donald Trump und den nordkoreanischen Diktator Kim Jong

Un als Verlierer in ihre Heimat zurückkehren. Sie enttäuschten die

zuvor geweckten Hoffnungen auf zumindest weitere kleine Schritte der

Entspannung. Der damit verbundene Frust alleine sorgt in der Regel

für Unruhe. Trotz gegenteiliger Beteuerungen gefährdet dies die

jüngsten Fortschritte zwischen den koreanischen Staaten einerseits

und die Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang. Die

nordkoreanische Seite dürfte zudem das bekannte Muster fortsetzen und

der Phase der Entspannung eine der Eskalation folgen lassen. Mit

dieser Strategie führte die Diktatorenfamilie über Jahrzehnte das

asiatische Land zwar nicht aus der Isolation – doch sicherte sie ihre

Macht. Die US-Seite steht nach dem Treffen so schlecht da, weil sie

offenbar keine angemessene Antwort auf dieses nordkoreanische

Vorgehen vorbereitet hatte.

