Straubinger Tagblatt: Trumps erwachsene Reaktion

Trump erkennt im Streit über einen Abbau von

Sanktionen an, dass seine Verhandlungsziele mit denen der

Nordkoreaner unvereinbar sind. Er bricht die Verhandlungen ab – und

riskiert damit, dass das von ihm stets gepflegte Image des

„Dealmakers“ auch bei seiner treuen Anhängerschaft tiefe Kratzer

bekommt. Nach dem symbolischen Erfolg des ersten persönlichen

Treffens im vergangenen Jahr ist es ein positives Zeichen, dass Trump

nicht nur an Gesten, sondern auch an Inhalten interessiert ist.

