Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Türkei und Folter

Die Frankfurter Rundschau schreibt zu den

Foltervorwürfen gegen die Türkei:

Es ist gut, dass die Bundesregierung die Foltervorwürfe des

deutschen Journalisten Deniz Yücel gegen die Türkei ernst nimmt und

die Regierung in Ankara zur Einhaltung der internationalen

Antifolterkonventionen mahnt. Weniger gut ist, dass Berlin sich

wieder einmal auf Worthülsen zurückzieht, die im Palast des

Dauerherrschers Recep Tayyip Erdogan nur ein müdes Lächeln

hervorrufen. Flüchtlingsdeal hin oder her – bei Folter muss die

Rücksichtnahme aufhören. Es reicht nicht, Erdogan sanft zu mahnen,

denn das ist ihm völlig egal. Die EU-Beitrittsgespräche abzubrechen,

wie Populisten es fordern, ist aber ebenso falsch, denn es würde dem

Autokraten nur in die Hände spielen und der Opposition schaden. Die

Vergangenheit hat gezeigt, dass Erdogan nur eine Sprache versteht:

wirtschaftliche Sanktionen.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell