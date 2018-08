Frankfurter Rundschau:Über 2015 hinausdenken

Chemnitz bleibt ein Reizthema für die Republik,

obwohl es doch aus Sicht vieler Medien und Politiker um eine simple

Frage geht: Pro Neonazis – oder dagegen? Dass das zu einfach gedacht

ist, zeigen Leserbriefe, Online-Kommentarspalten und Äußerungen wie

die von FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki: Hinter dem Krawall stecke

die Entfremdung von einer Flüchtlingspolitik des „Wir schaffen das“

von 2015. Diese Lesart ist falsch. Schon zu den Pegida-Demos kamen

2014 Zehntausende nach Dresden. In Hoyerswerda beteiligten sich 1991

Hunderte Anwohner an Angriffen auf Ausländer und Polizei. Neonazis

und Gewalt gegen Zugewanderte gibt es auch im Westen. Dass es aber so

viele Normalbürger nicht stört, ihre Wut an der Seite von

Gewalttätern und Nazis auf die Straße zu tragen, nicht. Wer die

Wurzeln des Krawalls in Chemnitz ergründen will, muss weiter blicken

als bis 2015. Es ist nicht die erste Chance, über Versäumnisse im

Osten zu reden. Wer nur Populismuspunkte sammeln will, vergibt sie.

