NOZ: Frühere Kandidatin für SPD-Vorsitz Lange tritt linker Sammlungsbewegung „Aufstehen“ bei

Osnabrück. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD)

schließt sich der Sammlungsbewegung „Aufstehen“ von

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht an. „Ich finde die Bewegung

unterstützenswert“, sagte Lange, die im April 2018 für den

SPD-Parteivorsitz kandidiert hatte, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

(Freitag). Näheres werde sie am Dienstag gemeinsam mit Wagenknecht

vor der Bundespressekonferenz in Berlin erläutern. Die 41-Jährige ist

die erste prominente SPD-Politikerin, die der linken

Sammlungsbewegung beitritt.

Kritik an Langes Entscheidung übte der SPD-Bundesvize und

schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Ralf Stegner: „Sahra

Wagenknecht mag viele Interessen haben, das Wohl der SPD gehörte

bislang sicherlich nicht dazu.“ Insofern müsse „jedes SPD-Mitglied

für sich selbst entscheiden, ob es sich für das Marketing der

Initiative zur Verfügung stellt“, sagte Stegner.

