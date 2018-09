Frankfurter Rundschau: Vermeidbare Eskalation

Ein leichter Job? Der sieht anders aus. Die

Kohlekommission soll im Auftrag der Bundesregierung die Erfordernisse

des Klimaschutzes und die Arbeitsplatzinteressen der Menschen in den

Revieren unter einen Hut kriegen. Seit Donnerstag ist das noch

schwieriger geworden. Die Eskalation durch die polizeiliche Räumung

des Hambacher Forsts droht das derzeit wichtigste Projekt der

deutschen Energiepolitik ad absurdum zu führen. Keine Frage, RWE

besitzt gültige Genehmigungen für die Rodung und den weiteren

Kohleabbau. Doch der Respekt vor der Kohlekommission hätte es

geboten, die Rodung bis zu deren „Abgabetermin“ zu verschieben, also

bis Jahresende. Möglich, dass dann klar wird, es braucht die riesigen

Mengen Braunkohle gar nicht mehr, die RWE noch verfeuern will. Die

NRW-Landesregierung hätte die Eskalation verhindern müssen, doch das

Gegenteil ist geschehen.

