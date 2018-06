Frankfurter Rundschau: Völkischer Rentenplan

Ein Rentenkonzept, das unfinanzierbar,

diskriminierend und rechtwidrig zugleich ist? Björn Höcke,

Rechtsaußen der ohnehin rechten AfD, hat dreist ein solches Konzept

vorgelegt. Dass die zusätzlichen Milliarden für seine Versprechen

aufgebracht werden können, glauben selbst in seiner eigenen Partei

viele nicht. Dass Höcke auch noch einen Rentenaufschlag für

Geringverdiener in Aussicht stellt, der nur an Deutsche gehen soll,

ist der Gipfel des völkischen Populismus. Wer Jahrzehnte lang

Beiträge und Steuern in Deutschland zahlt, muss auch wie alle anderen

behandelt werden – egal welchen Pass er hat. Alles andere verstößt

gegen EU-Recht und das Grundgesetz. Höcke sagt dazu nur, dass ihm die

EU „herzlich egal“ sei. Das Grundgesetz offenbar auch.

