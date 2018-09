Franz Wiese: „Ist Minister Ludwig (Linke) einfach nur feige oder will er in linker Tradition das Parlament in die Irre führen?“ (FOTO)

Gestern tagte im Potsdamer Landtag der Europa-Ausschuss. MinisterLudwig verlor im Ausschuss kein Wort über die Weigerung der EU,weitere Mittel der EFRE-Förderung (Europäischer Fonds für regionaleEntwicklung) an das Land Brandenburg auszuzahlen. Die Abgeordnetenerfuhren erst durch das Zeitungsstudium vom offensichtlichen nächstenSkandal der krisengeschüttelten Regierungskoalition aus SPD undLinken unter Ministerpräsident Woidke.

Dazu erklärt der europapolitische Sprecher der AfD-Fraktion im

Landtag Brandenburg, Franz Wiese:

„Es ist schlicht unverschämt von Minister Ludwig, den Ausschuss

nicht zu informieren. Hier geht es nicht um eine Nebensächlichkeit,

die man mal unter den Tisch fallen lassen kann, hier geht es um

mehrere hundert Millionen Euro an Fördermitteln, auf die sich

unzählige Unternehmen in der Mark verlassen. Ich fordere Ludwig auf,

unverzüglich für Aufklärung zu sorgen. Warum kam es zu der Panne in

der Auszahlung? Wer hat dafür die Verantwortung? Wo liegen die

Gründe? Und wie will der Minister sicherstellen, dass so etwas nicht

noch einmal passiert? Dazu hätte er gestern die Bühne des Ausschusses

nutzen müssen. Er hat es nicht getan. Dadurch steht für mich fest,

dass auch hier vertuscht und vernebelt werden soll. Ich verspreche

den Brandenburgern schon heute, meine Fraktion wird auch hier mit

Vehemenz auf Aufklärung drängen. Das linke Gemauschel hinter

verschlossenen Türen muss endlich ein Ende haben.“

