Franz Wiese: „Merkel verschenkt hunderte Millionen Euro Steuergeld – und was soll da ein –Digitalrat– jetzt noch retten?“ (FOTO)

Die Zukunft liegt in der Digitalisierung – das hören wir immerwieder. Nur fehlt vielen Brandenburgern der Glaube: DennDigitalisierung funktioniert nur mit einem schnellen Anschluss ansNetz. Und der fehlt in vielen Regionen Brandenburgs. Verschlafenhaben den Trend für die künftige Arbeitswelt die seit der WendeSPD-geführten Landesregierungen Brandenburgs gemeinsam mit KanzlerinMerkel, die vor gar nicht langer Zeit verkündete, das wäre für sie jaalles „Neuland“.

Getreu dem Motto „Wenn ich nicht mehr weiterweiß, gründe ich einen

Arbeitskreis“ wird Merkel morgen einen „Digitalrat“ einberufen.

Der verbraucherschutzpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Franz

Wiese, kommentiert dies so:

„Was Landes- und Bundesregierung nicht verstehen, soll jetzt also

dieses 10-köpfige Gremium richten. Viel zu spät. Denn in Brandenburg

sind die möglichen Fehler alle schon gemacht worden: Nach dem

Gießkannenprinzip wurden die Fördermittel zur Digitalisierung

verteilt. Ergebnis: Die Anbieter von vermeintlich schnellem Internet

nehmen gerne das Geld ihrer Kunden, liefern tun sie oft nicht. Das

Internet lahmt in Brandenburg, nicht nur auf dem flachen Land

besonders auch in den Städten. Immer wieder erreichen uns Beschwerden

von Bürgern, die viel zahlen, aber wenig bekommen. Man hat ohnehin

den Eindruck, es ginge mal wieder nur darum, Konzernen die Taschen zu

füllen: In manchen Landkreisen wie Märkisch-Oderland werden für viele

Millionen Euro die Netzbetreiber dafür bezahlt, dass sie die Netze

ausbauen. Ist das geschehen, bekommen sie die Netze anschließend

geschenkt. Der Dumme ist einmal mehr der Bürger: Der muss den

Telekommunikationsriesen Miete für ein Netz zahlen, das zu 100 % aus

seinen Steuergeldern finanziert wurde. Merkel verschenkt Hunderte

Millionen Euro Steuergeld – und was soll da ein –Digitalrat– jetzt

noch retten?“

Pressekontakt:

Detlev Frye

Telefon (0331) 966-1880

E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de

Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:

https://www.presseportal.de/nr/130777

Soziale Medien:

Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion

Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de

Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB

Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell