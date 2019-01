Freitag, 1. Februar 2019: José Carreras ist Stargast beim 14. Dresdner SemperOpernball

Es ist einer der wichtigsten Opernbälle

Europas und das größte Klassik-Entertainment-Event im

deutschsprachigen Raum: Beim 14. Dresdner SemperOpernball am Freitag,

1. Februar 2019, wird José Carreras auf der Bühne stehen. Neben

seiner künstlerischen Darbietung wird der Weltstar die Gelegenheit

nutzen, um auf den wichtigen Kampf gegen Leukämie und andere Blut-

und Knochenmarkserkrankungen aufmerksam zu machen. Bereits im Jahr

2010 war Carreras Ehrengast in der Semperoper und wurde damals in der

Kategorie „Kultur“ mit dem St. Georgs Orden ausgezeichnet.

José Carreras: „Ich freue mich doppelt, wieder in Dresden sein

dürfen. Erstens hat Dresden mit der Semperoper eine weltberühmte

Bühne und mit dem SemperOpernball eine einzigartige Veranstaltung.

Zweitens fördern wir dank der vielen großzügigen Spenderinnen und

Spender derzeit am Universitätsklinikum in Dresden zwei

Forschungsprojekte mit knapp 500.000 Euro, bei einer Gesamtförderung

von 2,6 Millionen Euro. Damit können wir auch hier Leben retten und

Leid lindern.“

Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras

Leukämie-Stiftung: „Niemand ist vor Leukämie oder einer anderen

schweren Erkrankung gefeit. Wir werden deshalb beim Dresdner

SemperOpernball nicht nur Spenden sammeln, sondern die Gäste für das

wichtige Thema sensibilisieren. Seit ihrer Gründung vor über zwei

Jahrzehnten konnte die José Carreras Leukämie-Stiftung dank der

nachhaltigen Unterstützung vieler Bürgerinnen und Bürger bereits über

1.200 Forschungs-, Struktur- und Sozialprojekte initiieren. Ein

derzeitiger Forschungsschwerpunkt ist eine Multi-Center-Studie zum

Thema Graft-versus-Host-Erkrankung, an der sich zahlreiche

renommierte deutsche Transplantationszentren in internationalem

Verbund beteiligen. Ziel ist es, nach einer Stammzelltransplantation

mittels Biomarkern das Risiko von schweren bis tödlichen

Nebenwirkungen zu minimieren. Diese sollen ein frühzeitigeres

therapeutisches Eingreifen ermöglichen, noch bevor der Patient die

klassischen Symptome zeigt. Wir erhoffen uns damit einen weiteren

Schritt in Richtung des großen Ziels unserer Stifters José Carreras:

–Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei Jedem.–„

Moderiert wird der 14. Dresdner SemperOpernball von Sylvie Meis

und Roland Kaiser. Der Grandseigneur des deutschen Schlagers

engagiert sich nachhaltig für soziale Zwecke und hat José Carreras

mit einem Benefizauftritt in der 23. José Carreras Gala 2017 in

München unterstützt. „Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit.

Selbstverständlich sollte es aber sein, dass wir gemeinsam gegen

schwere Erkrankungen kämpfen und solidarisch mit den betroffenen

Patienten und deren Familien sind“, erklärte Roland Kaiser damals

sein Engagement für die José Carreras Leukämie-Stiftung.

Der St.-Georgs-Orden wird in diesem Jahr an Fürst Albert II. von

Monaco, den französischen Filmstar Alain Delon, den Trainer der

russischen Fußball-Nationalmannschaft Stanislaw Tschertschessow sowie

an den Unternehmer Jürgen Preiss-Daimler verliehen. Mit der Medaille

werden Persönlichkeiten geehrt, die sich um Deutschland, die neuen

Bundesländer und um Sachsen verdient gemacht haben.

Übertragen wird der 14. Dresdner SemperOpernball, am Freitag, den

01.02.2019 live vom MDR und am Samstag, den 02.02.2019 auf 3Sat.

José Carreras Leukämie-Stiftung

1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die

eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José

Carreras Leukämie- Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige

Stiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammelt

und mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-

und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer

Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen

zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist

Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen

Spendenwesen. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.carreras-stiftung.de und www.josecarrerasgala.de

Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.de

Spenden-Telefonhotline:

(+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR;

Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem

Ausland können die Kosten abweichen)

Spendenkonto:

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Commerzbank AG München

IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01

BIC: DRESDEFF700

Pressekontakt:

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Dr. Gabriele Kröner

Geschäftsführender Vorstand

Elisabethstraße 23 | 80796 München

Tel: 089 / 27 29 04 -0

E-Mail: presse@carreras-stiftung.de

Original-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell