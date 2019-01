Stärkung der Ausbildung von Pflegekräften in Nordrhein-Westfalen / Schulterschluss der Verbände in der Ausbildungsallianz Nordrhein-Westfalen

Die in der Pflegeausbildung aktiven

Einrichtungen haben die Ausbildungsallianz Nordrhein-Westfalen

gegründet. Die Beteiligten bekundeten zum Auftakt, die Ausbildung der

Pflegekräfte in Nordrhein-Westfalen systematisch weiterentwickeln und

stärken zu wollen. Sie beschlossen dazu eine enge Zusammenarbeit.

Die Ausbildung der Pflegekräfte solle nun übergreifend,

verlässlich und gemeinschaftlich gestaltet werden, so Jochen Brink,

Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Den

Auszubildenden werde gemeinsam eine hochwertige und zeitgemäße

Ausbildung angeboten, die den breiten beruflichen

Einsatzmöglichkeiten und den Entwicklungen in der Gesellschaft sowie

im Gesundheitswesen Rechnung trage. „Denn Pflegekräfte werden

händeringend gesucht, sei es in Pflegeeinrichtungen, ambulanten

Pflegediensten oder aber in den Krankenhäusern“, hob der

KGNW-Präsident hervor. Um dieses Problem langfristig zu lösen sei es

dringend notwendig, die Ausbildung der Pflegekräfte

weiterzuentwickeln. „Dies wird jetzt aktiv durch die

Ausbildungsallianz Nordrhein-Westfalen begleitet.“

„Die Grundlage einer jeden fundierten Ausbildung bildet ein

breites theoretisches Wissen. Die Pflegefachschulen in

Nordrhein-Westfalen vermitteln dies den Auszubildenden“, erläutert

Pfarrer Christian Heine-Göttelmann, Vorsitzender der

Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in

Nordrhein-Westfalen. Auf Grundlage der neuen gesetzlichen und

finanziellen Rahmenbedingungen wird gemeinsam die kontinuierliche

Verbesserung der Pflegeausbildung in Nordrhein-Westfalen anvisiert.

„Gute Pflege beginnt mit einer guten Ausbildung“, führt

Heine-Göttelmann weiter aus.

Damit die Pflegeausbildung kontinuierlich weiterentwickelt wird,

stehen die Akteure miteinander im engen Austausch. „Unser Ziel ist

es, gemeinsam im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen eine Ausbildung

zu bieten, die den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler ebenso

gerecht wird, wie den speziellen Bedarfen der Pflegebedürftigen. Dazu

brauchen die Pflegeeinrichtungen und Schulen die Unterstützung des

Landesgesetzgebers und faire Vereinbarungen mit den Pflegekassen. Wir

als Träger der praktischen Ausbildung werden unseren Teil für eine

gute und attraktive Ausbildung beitragen“, sagt Christof Beckmann,

Landesvorsitzender des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer

Dienste e.V. (bpa) im Namen der privaten Trägerverbände in

Nordrhein-Westfalen.

Die stetige Weiterentwicklung und Verbesserung der

Pflegeausbildung erfordert die Unterstützung aller. „Wir freuen uns,

dass nicht nur wir als Anbieter der Ausbildung, sondern auch die

Landesregierung die kontinuierliche Weiterentwicklung vorantreiben

will. Dazu gehört aber auch, dass die Kostenträger den durch das

Pflegeberufereformgesetz erforderlich gewordenen Mehraufwand

mitfinanziert“, stellt Helmut Wallrafen, Vorstandsvorsitzender des

Verbandes der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen in

NRW e.V. (VKSB) heraus. Die Krankenkassen und die anderen

Kostenträger sind aufgefordert, das Ihrige dazu beizutragen, dass die

gewünschten Rahmenbedingungen für eine gute Ausbildung und damit eine

gute Pflege geschaffen werden können.

Mit der Ausbildungsallianz Nordrhein-Westfalen soll das gemeinsame

Ziel erreicht werden, eine übergreifende, verlässliche und

gemeinschaftliche Pflegeausbildung anzubieten, die kontinuierlich

weiterentwickelt wird. Die Anbieter haben mit dieser Allianz die

Initiative ergriffen, gemeinsam dem Fachkräftemangel langfristig

entgegenzuwirken.

Beteiligte an der Ausbildungsallianz:

– Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien

Wohlfahrtspflege des Landes NRW (Freie Wohlfahrtspflege NRW)

– Arbeitgeber- und Berufsverband Privater Pflege e.V. (ABVP)

– Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen

e.V. (bad)

– Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)

– Deutscher Bundesverband für Pflegeberufe (DBfK)

– Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V. (KGNW)

– Landesverband freie ambulante Krankenpflege – NRW e.V. (LfK)

– Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe Landesverband NRW

e.V. (VDAB)

– Verband Deutscher Privatschulen Nordrhein-Westfalen e.V. (VDP

NRW)

– Verband der Kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen in

NRW e.V. (VKSB)

Pressekontakt:

Norbert Grote, Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste

(bpa), Friedrichstraße 19, 40217 Düsseldorf, Tel.: 0211/3113930,

E-Mail: grote@bpa.de

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell