Freiwillige Sorgearbeit reproduziert geschlechterspezifische Ungleichheiten

In sorgenden Gemeinschaften sollen freiwillig

Engagierte neben professionellen Dienstleistern eine Mitverantwortung

für die Versorgung und Unterstützung älterer Menschen übernehmen. So

will es die Politik. Doch Sorgearbeit gilt nach wie vor als weiblich.

Yvonne Rubin, Sozialwissenschaftlerin an der Hochschule Fulda, hat

untersucht, wie ehrenamtliche Sorgearbeit traditionelle Rollenmuster

verfestigt. Sie zeigt: Für beide Seiten – die freiwillig Engagierten

wie die auf Unterstützung Angewiesenen – ist die derzeitige Praxis

weder bedürfnisgerecht noch praktikabel.

Die Lösung scheint auf den ersten Blick einfach: Um Sorgelücken zu

schließen, rufen Politiker nach freiwillig Engagierten, die Aufgaben

in der Sorgearbeit für ältere Menschen übernehmen. Yvonne Rubin,

Sozialwissenschaftlerin an der Hochschule Fulda, hat in einer

empirischen Studie untersucht, was das für die Gleichstellung

bedeutet und welche Folgen sich daraus für die freiwillig Engagierten

wie die auf Hilfe angewiesenen älteren Menschen ergeben. Die Arbeit

entstand als Dissertation im hochschulübergreifenden

Promotionszentrum Soziale Arbeit und wurde an der Hochschule Fulda

von Prof. Dr. Monika Alisch betreut. Ihre Kernthese: Die

Unterstützung und Versorgung älterer Menschen in Form eines

freiwilligen Engagements reproduziert geschlechterspezifische

Ungleichheiten.

Derzeitige Organisation der Sorgearbeit geht zu Lasten von Frauen

Sorgende Tätigkeiten, so zeigt die Autorin, sind noch immer

weiblich konnotiert und werden vornehmlich von Frauen erbracht. Der

Ruf nach freiwilligem Engagement zur Versorgung und Unterstützung

älterer Menschen gehe damit in erster Linie zu Lasten der Frauen.

Häufig reduzierten Frauen ihre Erwerbsarbeit, zahlten dadurch

geringere Rentenbeiträge, nähmen nicht nur finanzielle Einbußen durch

Teilzeitarbeit in Kauf, sondern langfristig gesehen auch geringere

Rentenzahlungen. „Das fördert das Risiko der Altersarmut von Frauen“,

argumentiert Yvonne Rubin und erläutert: „Wer im Alter nur eine

geringe Rente erhält, ist am wahrscheinlichsten auf freiwilliges

Engagement angewiesen – ob als Empfängerin von Hilfeleistungen, weil

kein Geld für professionelle Unterstützungsleistungen vorhanden ist,

oder als freiwillig Engagierte, weil sogenannten

Aufwandsentschädigungen für die freiwillige Tätigkeit als

Zusatzeinkommen benötigt werden.“

Auch die Problematik, Erwerbsarbeit und sorgende Tätigkeiten

miteinander zu verbinden, bleibe unter den derzeitigen

Voraussetzungen in erster Linie ein Problem der Frauen. Denn durch

eine nahezu ausschließliche Fokussierung auf Erwerbsarbeit stünden

dafür kaum ausreichende Zeitressourcen zur Verfügung. „Wer die

derzeitige Organisation sorgender Tätigkeiten fördert, fördert auch

geschlechtsspezifische Ungleichheiten“, bringt es die Fuldaer

Sozialwissenschaftlerin auf den Punkt.

Vereine kategorisieren Leistungen wie professionelle Anbieter

Dass neben den strukturellen Rahmenbedingungen auch die

Akteurinnen und Akteure in den Bürgerhilfevereinen dazu beitragen,

geschlechterspezifische Ungleichheiten zu reproduzieren, zeigt Yvonne

Rubin am Beispiel zweier Vereine auf. So arbeitet sie heraus, dass

sorgende Tätigkeiten hier ähnlich klassifiziert werden wie in der

beruflichen Pflege. Die Akteurinnen und Akteure unterscheiden

zwischen Tätigkeiten von höherem und geringerem Stellenwert, zwischen

geeigneten und ungeeigneten Tätigkeiten, um zu helfen.

Geeignet erscheinen demnach standardisierbare Tätigkeiten, wie

eine Fahrt zum Arzt oder ein Einkauf. Sie werden als –Hilfe–

verstanden. Anders solche Tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind,

soziale Teilhabe zu ermöglichen, wie etwa sogenannte Waffelcafés. Sie

werden nicht als Hilfe bewertet und gelten als zusätzliche, im

Stellenwert geringere Angebote des Bürgerhilfevereins, als

Freizeitangebote – und werden ausschließlich von Frauen durchgeführt.

Diese Kategorisierung wirke sich auch auf diejenigen aus, die die

Leistungen der Bürgerhilfevereine in Anspruch nehmen. Denn mit ihren

Bedürfnissen werde ähnlich verfahren: Bedürfnisse, die sich auf

Gemeinschaft und damit auf weiblich konnotierte Werte wie

Emotionalität, Empathie und Anteilnahme beziehen, werden im Vergleich

zu Bedürfnissen wie eine Begleitung zum Arzt nicht als legitim

anerkannt und auf diese Weise abgewertet.

Derzeitige Strukturen produzieren neue Sorgelücken

So kommt die Fuldaer Sozialwissenschaftlerin zu dem Schluss, dass

die derzeitige Praxis der Sorgearbeit gleich aus mehreren Gründen als

problematisch zu werten ist:

Erstens produziere die Vergesellschaftung der Sorgearbeit unter

den genderspezifischen Rahmenbedingungen neue Versorgungslücken,

indem sie weibliche Altersarmut begünstige.

Zweitens komme den weiblich konnotierten Gemeinschaftsangeboten

ein nur geringer Stellenwert zu, obwohl aus der Sicht der älteren

Menschen gerade hier großer Bedarf bestehe.

Und drittens könne das Ehrenamt schon heute die Versorgungslücken

nicht füllen. „Über die Interessensorientierungen freiwillig

engagierter Personen wissen wir: Sie entscheiden, wo sie sich

engagieren, wie oft und wie lange. Sie engagieren sich

schwerpunktmäßig in kurzfristigen Projekten. Und sie entscheiden

auch, wann sie sich nicht mehr engagieren wollen“, sagt Yvonne Rubin.

Die Übernahme sorgender Tätigkeiten brauche in der Regel jedoch ein

langfristiges und verbindliches Engagement. Eine Übernahme sorgender

Tätigkeiten könne nicht in kurzfristigen Projekten erfolgen, betont

die Fuldaer Sozialwissenschaftlerin.

Sorgearbeit braucht bedürfnisorientierte Rahmenbedingungen

Yvonne Rubin zieht daraus den Schluss: „Wir brauchen für die

Sorgearbeit Rahmenbedingungen, die eine Bedürfnisorientierung sowohl

auf Seiten der Sorge-Leistenden, als auch auf Seiten der

Sorge-Inanspruchnehmenden ermöglichen.“ Der Schlüssel dafür läge in

grundsätzlich anderen Strukturen: So forderten Sorgende und

Sorgeempfangende derzeit in bundesweiten Zusammenschlüssen eine

generelle Reduktion der Erwerbsarbeit auf 30 Stunden pro Woche.

„Sorgende Tätigkeiten und die Übernahme sorgender Tätigkeiten dürfen

zudem nicht länger in erster Linie aus der Perspektive der

Arbeitgebenden und somit möglichst geringer Lohnnebenkosten

verhandelt werden, wie es für die derzeitige Pflegeversicherung

gelte“, fordert sie.

Obgleich sich die Bedingungen für Sorgearbeit momentan als ein

Problem darstellten, das vor allem Frauen betreffe, so handle es sich

um ein gesamtgesellschaftliches Problem. Männer, die Sorgearbeit

übernähmen, stünden ebenso vor der Herausforderung, Erwerbsarbeit und

sorgende Tätigkeiten miteinander zu vereinbaren, und müssten bei

Teilzeitarbeit ebenso geringere Rentenzahlungen in Kauf nehmen. „Die

derzeitige Praxis ist schlecht für alle“, betont Yvonne Rubin und

gibt zu bedenken: „In unseren Lebensverläufen sind wir alle zu

unterschiedlichen Zeitpunkten auf sorgende Tätigkeiten und auf die

Möglichkeit, diese übernehmen zu können, angewiesen.“

Yvonne Rubin

Freiwilliges Engagement in –sorgenden Gemeinschaften–. Eine

geschlechterkritische Analyse ehrenamtlicher Care-Arbeit für ältere

Menschen

Beiträge zur Sozialraumforschung, Band 19

Opladen, Berlin & Toronto: Verlag Barbara Budrich 2018

ISBN 978-3-8474-2242-6

Zum Promotionszentrum Soziale Arbeit

Seit 1. Januar 2017 haben die Hochschule RheinMain, die Frankfurt

University of Applied Sciences und die Hochschule Fulda das

Promotionsrecht für die Fachrichtung Soziale Arbeit im Rahmen eines

gemeinsamen, hochschulübergreifenden Promotionszentrums. Durch die

hochschulübergreifende Vernetzung ergeben sich für die drei

Partnerhochschulen erhebliche Synergien bei der Förderung des

wissenschaftlichen Nachwuchses. Das Promotionszentrum mit Sitz in

Wiesbaden ist eine wissenschaftliche Einrichtung der drei

Partnerhochschulen. Die Arbeit von Yvonne Rubin ist die insgesamt

dritte Promotion in dem Zentrum und die erste, die an der Hochschule

Fulda betreut wurde.

