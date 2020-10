Fridays-For-Future Aktivist führt ÖDP Berlin in die Abgeordnetenhauswahl –21 / Tom Kube (24) nennt Großflughafen BER eine Bruchlandung für Klimaschutz

“Keine der größeren Parteien spiegelt meine ökologische Meinung.” – Tom Kube kämpft seit mehreren Jahren als Aktivist der Fridays-For-Future Bewegung für den Klimaschutz. Jetzt wählten die Mitglieder der Ökologisch-Demokratischen-Partei (ÖDP) Berlin den 24-jährigen Neuköllner zu ihrem Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl 2021.

Die Eröffnung des neuen Großflughafens BER ist für Kube ein Beispiel für klimapolitisches Versagen der Berliner Politik. ” Das Erreichen des 1,5° Ziels sollte oberste Priorität haben. Da CO2 in großer Höhe eine deutlich klimaschädlichere Wirkung entfaltet als am Boden, ist der Flughafen nicht nur vor, sondern auch nach der Eröffnung eine Fehlplanung. Berlin muss bis spätestens 2030 Klimaneutralität erreichen – der BER ist ein Schritt in die falsche Richtung. “

Der ÖDP-Spitzenkandidat legt seine Schwerpunkte auf die Verkehrs- und Energiepolitik. Verschiedene Maßnahmen sollen Berlin zu einer Vorreiterrolle beim Klimaschutz verhelfen: Kube möchte Berlin zur Fahrradstadt machen – wie Amsterdam oder Kopenhagen: mehr Platz für Radfahrer, weniger Raum für Autofahrer.

Auch im Bereich der Gebäudesanierung sieht Kube einen wichtigen klimapolitischen Hebel. Die durchschnittliche Berliner Bestandswohnung erreicht lediglich die Energieeffizienzklasse “D”. ” Pro Quadratmeter und Jahr werden 118 Kilowattstunden Energie verbraucht “, so Kube. Im Gebäudesektor, der für 30% der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, hat Berlin viel Potenzial das Klima zu schützen.

Profil:

Die Ökologische-Demokratische Partei (ÖDP) ist eine ökologisch-soziale Partei der politischen Mitte. Klimaschutz, Artenschutz, Gemeinwohl-Ökonomie und Abkehr vom blinden Wachstumsglauben sind ihre Kernkompetenzen. Mit über 8.000 Mitgliedern ist die ÖDP die neuntgrößte Partei Deutschlands. Unter ihren etwa 500 kommunalen Mandaten finden sich auch viele Bürgermeister. Die ÖDP ist seit 2014 im Europaparlament vertreten. Die ÖDP hat als erste Partei in Deutschland erklärt auf Konzernspenden vollständig zu verzichten.

