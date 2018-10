Frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, fordert von Politik stärkere Unterstützung zum Schutz jüdischen Lebens

Charlotte Knobloch, Vorstand der

Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, hat die

deutsche Politik kritisiert, weil sie ihrer Meinung nach jüdisches

Leben in Deutschland nicht gegen vielfältige Angriffe verteidige. „Es

fehlen mir Worte und Feststellungen von Bundespolitikern, die dieses

Thema intensiver behandeln“, meinte Knobloch im Fernsehsender phoenix

(Montag, 8. Oktober). Die Angriffe gegen Juden weckten in ihr böse

Erinnerungen. „Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich heute das

nochmal erleben muss, was in meiner Kindheit schon vorhanden war“, so

Knobloch weiter.

Die AfD gefährdet nach Knoblochs Auffassung jüdisches Leben. Die

Neugründung der Juden in der AfD sei lediglich ein Feigenblatt. „Die

AfD unternimmt etwas, um sich als judenfreundlich darzustellen, was

sie aber gar nicht ist“, so Knobloch. Die AfD-Mitglieder jüdischen

Glaubens würden „von der AfD missbraucht“. Sie könne nicht verstehen,

dass sich Menschen dazu hergeben würden. „Wir brauchen keine

Irregeführten und ich hoffe, dass sie bald zur Einsicht kommen.“

