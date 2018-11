Für eine Kultur der Menschenrechte – Deutsches Institut für Menschenrechte, Deutscher Kulturrat und Initiative kulturelle Integration würdigen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit Festakt

Am 10. Dezember 1948 – vor fast 70 Jahren –

verabschiedeten die Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der

Menschenrechte als Wertefundament unserer Weltgemeinschaft und

Initialzündung für weltweit rechtsgültige Menschenrechte. Dieses

Jubiläum ist Anlass und Ausgangspunkt der Zusammenarbeit des

Deutschen Instituts für Menschenrechte, des Deutschen Kulturrates und

der Initiative kulturelle Integration.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte, der Deutsche Kulturrat

und die Initiative kulturelle Integration luden zur Festveranstaltung

„Für eine Kultur der Menschenrechte“ am 22. November in die

Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin ein.

Zentrale Fragen waren: Welche Rolle spielen die Menschenrechte im

und für den Kulturbereich? Wie können sie im Kulturbereich gestärkt

werden? Haben Kulturschaffende angesichts der aktuellen

Herausforderungen eine besondere Verantwortung für den Einsatz für

Menschenrechte?

Das Programm begann mit der Begrüßung von Christian Höppner,

Präsident des Deutschen Kulturrates. Es folgte eine Festrede von

Monika Grütters MdB, Staatsministerin für Kultur und Medien. Im

Anschluss diskutierten Marc Grandmontagne, Geschäftsführender

Direktor des Deutschen Bühnenvereins, Dalia Grinfeld, Präsidentin der

Jüdischen Studierendenunion Deutschland, Beate Rudolf, Direktorin des

Deutschen Instituts für Menschenrechte und Olaf Zimmermann, Sprecher

der Initiative kulturelle Integration.

Christian Höppner, Präsident des Deutschen Kulturrates, sagte: „Es

gibt keine Menschen erster und zweiter Klasse. Punkt! Angesichts

mitunter geführter politischer Debatten in Deutschland ist es

notwendig, dieses klar zu stellen. Die Verabschiedung der Allgemeinen

Erklärung der Menschenrechte verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig

multilaterale Abkommen sind. Es kann und darf in der globalen Welt

nicht darum gehen, wie sich jeder selbst der Nächste ist, sondern wie

gemeinsam für die Rechte aller Menschen eingetreten werden kann.“

Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters,

erklärte: „Kunst, Kultureinrichtungen und Medien können in besonderer

Weise dazu beitragen, dass die Allgemeine Erklärung der

Menschenrechte ihre zivilisatorische Wirkung auch in der kleinen Welt

des einzelnen entfaltet. Wir brauchen dafür die Vielstimmigkeit

unabhängiger und kritischer Medien, wir brauchen die Lehren aus der

Aufarbeitung unserer Vergangenheit, wir brauchen die Phantasie und

auch den Widerspruchsgeist der Kunst – und eine Kultur- und

Medienpolitik, die dafür Raum und Rahmenbedingungen schafft. Ob

Literatur, Theater, bildende Kunst, Musik, Tanz oder Film, ob in

Museen und Gedenkstätten, Projekten und Initiativen: Kunst und

Kultureinrichtungen können Verbindendes sichtbar machen, wo das

Trennende die Wahrnehmung beherrscht, sie können Perspektiven

verschieben und Vorstellungsräume erweitern – und damit auch das

Bewusstsein für Grausamkeit und Gewalt, für Unterdrückung und

Diskriminierung.“

Die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Beate

Rudolf, betonte: „Eine Kultur der Menschenrechte braucht engagierte

Menschen, die vom Staat die Beachtung der Menschenrechte einfordern

und diese selbst im Alltag leben. Respekt vor dem Anderen,

Anerkennung der gleichen Würde und Rechte aller Menschen,

Bereitschaft zum unvoreingenommenen Meinungsaustausch – all das macht

eine Kultur der Menschenrechte aus und sichert das friedliche

Miteinander in einer Gesellschaft. Kunst und Kultur öffnen hierfür

Räume. Im besten Fall lassen sie Menschen ihre individuelle Würde

erfahren und stärken die Bereitschaft zum solidarischen Einsatz für

die Rechte anderer.“

Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration,

erklärte: „Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist kein

Poesiealbum. Sie ist eine Verpflichtung und ihre Umsetzung verlangt

Anstrengungen. Sie ist kein völkerrechtlicher Vertrag und daher

leider nicht individuell einklagbar, aber sie entfaltet eine

universelle zivilisatorische Wirkung. Sie gehört zum Besten, was wir

Menschen uns als Menschen zugestehen.“

Bereits Anfang November erschien der Schwerpunkt „Unantastbar: 70

Jahre Menschenrechte & Kultur“ des Deutschen Instituts für

Menschenrechte und des Deutschen Kulturrates in Politik & Kultur

06/2018, der Zeitung des Deutschen Kulturrates:

www.kulturrat.de/thema/menschenrechte-kultur/

