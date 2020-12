Gegen Politik – Über die Regierung und die geordnete Anarchie

Dieses neue Buch befasst sich mit kollektiven Wahlen und der angeblichen Notwendigkeit, individuelle Wahlen außer Kraft zu setzen. In dieser Arbeit versucht Anthony de Jasay, die seiner Meinung nach illusorischen Vorstellungen über die wohlwollende Macht von Verfassungen und die Möglichkeit einer begrenzten Regierung zu zerstören. Er zeigt, wie tief in der Gesellschaft verwurzelte Konventionen in Bezug auf unerlaubte Handlungen, Verträge und Eigentum die Funktion einer erzwungenen Ordnung übernehmen und in Kombination mit der Freiheitsvermutung eine freiwillige Ordnung aufrechterhalten können.

Das umfangreiche Werk „Gegen Politik“ von Anthony de Jasay zeichnet sich durch seine Klarheit und sein Vertrauen auf logische Argumente aus. Es ist eine umfassende Verteidigung der Freiheit, das den Lesern Erkenntnis verspricht und zu neuen Überlegungen anregt. Wer sich selbst schon einmal Gedanken über die Autonomie von Menschen in einem politischen System gemacht hat, der wird in diesem Buch Antworten auf viele seiner Fragen finden und neue Ideen, über die es sich nachzudenken lohnt, finden.

