Über Moral, Macht und Islam im unmöglichen Staat – Islamische Philosophie

Das Buch „Über Moral, Macht und Islam im unmöglichen Staat“ von Yusuf Kuhn ist Band 2 in der Reihe „Studien zur Kritik der Philosophie im islamischen Denken“ und widmet sich zwei wichtigen, aktuellen Fragen: Ist die Krise der modernen Moral und Moralphilosophie so tief, dass sich in deren Rahmen diese Krise weder angemessen verstehen noch irgendein gangbarer Ausweg aufweisen lässt? Welche Ressourcen stehen dem islamischen Denken zur Verfügung, um einen Beitrag zur gemeinsamen Suche nach einem Ausweg aus der globalen Krise der Moral leisten zu können? Yusuf Kuhn setzt sich in seinem Werk mit den rivalisierenden Ansprüche auf Wahrheit von konkur­rierenden Traditionen auseinander und will den Lesern einen Überblick über die Problematik ermöglichen.

Das gesellschaftskritische und philosophische Buch „Über Moral, Macht und Islam im unmöglichen Staat“ von Yusuf Kuhn blickt offen und ehrlich auf Themen, die im 21. Jahrhundert innerhalb der islamischen Philosophie zu moralischen Konflikten führen könnten. Ein Interview mit Wael Hallaq beschäftigt sich mit intellektueller Sklaverei, ein weiteres Kapitel untersucht die moderne Moralphilosophie und stellt die Frage, ob sie ein Ausweg oder ein Irrtum ist. Kuhns Buch ist für alle Leser, die sich für die islamische Philosophie interessieren, ein Muss!

